V kauze kontroverzných šekov na 1488 eur ukončili dokazovanie, Kotleba opäť namietol zaujatosť sudkyne

Sudkyňa sa predtým niekoľkokrát dostala do sporu s obžalovaným. Ten v pondelok deklaroval svoje odhodlanie vo veci vypovedať, podľa Sabovej však opakovane zdržiaval hlavné pojednávanie argumentáciou, ktorá nesmerovala k objasneniu skutkového stavu.

Obžalovaný Marian Kotleba označil postup sudkyne za „totálne hrubý, nedemokratický zásah do práva na obhajobu“. Z tohto dôvodu odmietol odpovedať aj na otázky prokurátora. Podľa Kotlebových obhajcov je takýto postup sudkyne nezákonný.

Kotleba v pondelok na súde opäť namietol zaujatosť samosudkyne Ruženy Sabovej. Dôvodom je podľa neho podnet, ktorý sudkyňa adresovala na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA).

Podľa Kotlebu sa podnet týkal videa, ktoré o jeho súdnom procese zverejnil „amatérsky youtuber“. Podľa predsedu ĽSNS podanie podnetu zo strany sudkyne znamená, že sleduje pokrývanie súdneho procesu v médiách a môže tak byť ovplyvnená. „Týmto samosudkyňa koná v môj neprospech,“ povedal obžalovaný. Zároveň avizoval podanie trestného oznámenia pre zasahovanie nezávislosti súdu. Podľa neho sa tohto skutku dopustil príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý sudkyňu na video upozornil.

Sabová však v tejto súvislosti uviedla, že o námietke konať nebude, keďže nespĺňa procesné náležitosti. Kotleba už raz zaujatosť samosudkyne Sabovej v kauze šekov namietal, ona to však odmietla a za pravdu jej dal aj Najvyšší súd SR.

Obžalovaný sudkyňu kritizoval aj pri následnom vykonávaní dôkazov. Uviedol, že vždy, keď sa snaží o uplatnenie svojich práv prostredníctvom advokátov, sudkyňa to neumožní. Takisto kritizoval, že ako dôkaz bol pred súdom prečítaný aj blog o jeho politickej strane, ktorý označil za subjektívny pohľad autora. „Sudkyňa žije mediálnymi výstupmi,“ vyhlásil.

Súd na pondelňajšom pojednávaní tiež oboznámil viacero listinných dôkazov, napríklad odsudzujúci rozsudok voči poslancovi Milanovi Mazurekovi (ĽSNS), kandidátnu listinu, stanovy a volebný program ĽSNS alebo verdikt Okresného súdu Bratislava II z roku 2018.

V danom rozsudku súd zamietol žalobu súčasného poslanca ĽSNS Ondreja Ďuricu na vydavateľstvo Ringier pre článok, v ktorom bol označený ako neonacista. Súd však skonštatoval, že takéto označenie ako hodnotiaci úsudok v jeho prípade obstojí. Obžalovaný veľkú časť vykonaných dôkazov kritizoval s tým, že s jeho prípadom nemajú nič spoločné.

Naposledy sa v tomto prípade malo pojednávať 8. septembra. Obžalovaný bol však v tom čase v karanténe, keďže sa vrátil z dovolenky v Čiernej Hore.

Ešte predtým bolo pojednávanie so šéfom ĽSNS vytýčené na júl, súdu sa však nevrátil načas spis z Najvyššieho súdu SR (NS SR). Ten v tejto veci rozhodoval o sťažnosti obžalovaného poslanca voči tomu, že sudkyňa, ktorá prejednáva prípad na ŠTS, sa z neho nevylúčila pre zaujatosť. Sťažnosť senát NS SR vyhodnotil ako nedôvodnú.

Kotleba namietol v kauze šekov zaujatosť sudkyne aj na hlavnom pojednávaní začiatkom júna. Ako zdôvodnil, prekážala mu komunikácia sudkyne s jedným zo znalcov, ktorý pre súdne konanie vypracoval posudok. Táto komunikácia, ako aj spôsob vedenia celého procesu podľa obžalovaného dokazuje jej jednoznačnú zaujatosť voči nemu.

Sabová sa však podľa vlastných slov necíti voči obžalovanému zaujatá a preto sa nevylúčila z prejednávania prípadu šekov. „Necítim sa byť v tejto veci zaujatá,” povedala v júni s tým, že jej úlohou ako sudkyne je zistiť skutkový stav veci.

Na poslednom pojednávaní v tejto kauze začiatkom júna tiež obhajoba navrhla vykonanie viacerých dôkazov. Medzi nimi sú napríklad návrhy zákonov, ktoré strana ĽSNS predložila do parlamentu. Takisto navrhovali výsluch viacerých svedkov, vrátane exministra vnútra Roberta Kaliňáka alebo bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Antona Šafárika.

Kauza šekov na 1488 eur

Predseda ĽSNS čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1488 eur.

Číslo 14 v sume 1488 podľa orgánov činných v trestnom konaní totiž predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane. Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.

Prokurátor Tomáš Honz označil na januárovom pojednávaní v tejto veci číselnú symboliku za notoricky známy a používaný symbol extrémistov. Obhajoba označila obžalobu za nedôvodnú s tým, že je postavená na hypotetických a teoretických úvahách prokurátora. Samosudkyňa Ružena Sabová, ktorá v tomto prípade rozhoduje, zase skonštatovala, že skutok je možné stíhať aj podľa prísnejšej kvalifikácie, konkrétne ako založenie a propagovanie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.