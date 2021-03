Kollár prerušil schôdzu parlamentu, na rokovanie nechcel presunúť cirkus z vlády

aktualizované 23. marca 9:45



23.3.2021 (Webnoviny.sk) -Poslanci Národnej rady SR (NR SR) prerušili rokovanie 25. schôdze do utorka 30. marca do 9:00. Pokračovať budú v zmysle schváleného programu. Predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) argumentoval tým, že prepadávajú body, keďže nie sú v pléne prítomní predkladatelia návrhov. Šéf NR SR chce, aby schôdza prebiehala kontinuálne.Predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico žiadal od Kollára vysvetlenie prerušenia schôdze. Podotkol, že museli v utorok pricestovať poslanci z iných častí Slovenska. „Prerušil som schôdzu preto, aby som cirkus z vlády nepresunul do parlamentu,“ povedal Kollár. „V tomto prípade je chyba na našej strane. Musíme to rýchlo upratať, alebo sa slušne rozísť,“ doplnil. Zároveň sa ospravedlnil svojim opozičným aj koaličným kolegom, ktorí museli cestovať do parlamentu.