Nemecko predlžuje lockdown, väčšina obchodov zostane zatvorená a verejný život sa počas Veľkej noci zastaví

Nemecko hovorí o novej pandémii

Vakcinačná kampaň zaostáva

23.3.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecko predĺžilo platnosť lockdownu v snahe znížiť tempo pribúdania infekcií koronavírusom . Krajina zároveň prijala niekoľko nových obmedzení, vrátane zatvorenia prevažnej časti verejného života počas Veľkej noci.Po dlhom videorozhovore s premiérmi 16 spolkových krajín nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok ráno oznámila, že reštrikcie, ktoré mali platiť do 28. marca, sa predlžujú do 18. apríla.Počet infekcií v Nemecku nepretržite rastie, keďže v krajine sa stal dominantným nákazlivejší variant koronavírusu, ktorý prvý raz odhalili vo Veľkej Británii. Denným počtom nákaz v pomere k počtu obyvateľov Nemecko prekonalo Spojené štáty americké.„V podstate máme novú pandémiu," povedala Merkelová novinárom v Berlíne. „V princípe máme nový vírus, samozrejme, rovnakého typu, ale s úplne odlišnými vlastnosťami," dodala. „Je výrazne smrteľnejší, výrazne infekčnejší a s dlhším trvaním infekčnosti," konštatovala kancelárka.Nemeckí predstavitelia sa dohodli na faktickom zastavení verejného života a zatvorení väčšiny obchodov 1. až 3. apríla. Verejné zhromaždenia budú od 1. do 5. apríla zakázané.Nemecká vakcinačná kampaň zatiaľ zaostáva za očakávaniami. Do nedele dostalo aspoň jednu dávku očkovacej látky len zhruba 9 percent populácie a dve dávky vakcíny dostali 4 percentá obyvateľov.