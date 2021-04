Kollár s Hegerom budú hľadať nového riaditeľa SIS budúci týždeň, Čaputová im načrtla svoju predstavu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.4.2021 - Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) a predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) budú hľadať nového riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) budúci týždeň. Predseda parlamentu to povedal na stredajšej tlačovej besede.O novom šéfovi SIS sa Kollár podľa vlastných slov rozprával aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Tá, ako dodal, vyslovila na stretnutí prianie, že by bolo dobré, ak by bol novým riaditeľom profesionál z SIS. „Myslím si, že takéto meno spolu s premiérom nájdeme,“ dodal predseda parlamentu.Špecializovaný trestný súd (ŠTS) rozhodol o väzobnom stíhaní bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského 14. marca. Dôvodom väzby bola obava z ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti. Vladimír Pčolinský je obvinený zo zločinu prijímania úplatku od právnika Zoroslava K.