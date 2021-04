Členovia vlády majú týždeň na vypracovanie návrhov do programového vyhlásenia, podľa Kollára ho treba aktualizovať

Zohľadniť chcú situáciu po pandémii

Skonkretizujú niektoré opatrenia

7.4.2021 (Webnoviny.sk) - Členovia vlády budú mať týždeň na vypracovanie a predloženie svojich návrhov, ktoré chcú zahrnúť do nového Programového vyhlásenia vlády SR . Vyplýva to z návrhu uznesenia, ktoré na stredajšom rokovaní schválila vláda. Všetci ministri či podpredsedovia vlády musia do stredy 14. apríla vypracovať a predložiť svoje návrhy predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi OĽaNO ).Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár Sme rodina ) na tlačovej konferencii po rokovaní vlády povedal, že by bolo zlým signálom, ak by bolo programové vyhlásenie vlády okopírované tak, ako to kedysi urobil Peter Pellegrini (Hlas-SD) od Roberta Fica Smer-SD ).Podľa neho by bolo dobré, aby ho aktualizovali a prípadne rozšírili. „Základný zásadný dokument bude platiť ďalej,“ podotkol šéf parlamentu. Programové vyhlásenie vlády podľa neho kompletne prerábať nebudú, „ale určite nastanú nejaké drobné aktualizačné momenty.“Heger dodal, že vláda po voľbách zostavila veľmi dobré programové vyhlásenie. „Čo potrebujeme urobiť, je zapracovať veci, ktoré sa za ten rok už udiali, teda zaktualizovať ho,“ povedal s tým, že zohľadniť by chceli najmä situáciu po pandémii.„Čiže povedať skúsenosti z pandémie, aký to má vplyv na ďalší vývoj Slovenska. Toto sú také dve najdôležitejšie oblasti a možno nejaké skonkretizovanie niektorých opatrení, ktoré už dnes vieme lepšie pomenovať v programovom vyhlásení vlády,“ doplnil.Na základe návrhov bude následne vypracovaný konečný návrh Programového vyhlásenia vlády SR. Podľa Ústavy SR je vláda povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred NR SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery.