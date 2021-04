Kollár sa chce venovať téme miest a obcí, v strane Spolu chce otvoriť aj debatu o vízii Slovenska

Chce pracovať na zvládnutí pandémie

Silnou témou bude podpora kultúry

Spolupracovať chce s Valáškom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.4.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) a po novom člen strany Spolu - občianska demokracia (Spolu) Miroslav Kollár plánuje do parlamentu predložiť návrhy na lepšie fungovanie miest a obcí, skvalitnenie podmienok pre nezávislé médiá či legislatívu zlepšujúcu manažment lesov.Ako uviedol pre agentúru SITA, v pléne je pripravený podporiť každý „rozumný návrh” z pôvodného programového vyhlásenia vlády, ktorý zlepšuje život ľudí na Slovensku. Zároveň však chce byť razantnou opozíciou „tam, kde bude vláda poškodzovať záujmy občanov Slovenska a nebude dostatočne kompetentne riešiť aktuálne problémy, ktoré trápia našu spoločnosť".Kollár ohlásil svoj vstup do strany Spolu v utorok 20. apríla. Predtým bol členom strany Za ľudí , ktorú po nezhodách v koalícii opustil 17. februára. Strane Spolu chce napomôcť k vybudovaniu plnoformátového základu občiansko-demokratickej politickej alternatívy voči „chaotickému a nekompetentnému vládnutiu a antisystémovému populizmu".Z krátkodobého hľadiska je jeho cieľom pracovať na témach zvládnutia pandémie a zmierňovania jej dopadov na bežných ľudí, napríklad v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a sociálnych služieb, obnovy niektorých podnikateľských sektorov či psychického zdravia spoločnosti.„Strednodobo to bude otázka udržateľnosti verejných financií a práca na systémových zmenách vo fungovaní krajiny, ako je dokončenie decentralizácie s cieľom zlepšenia života v mestách a obciach. Potrebujeme zmenu financovania aj posilnenie ich kompetencií. Samozrejme, silnou témou bude podpora kultúrneho sektora, pretože som presvedčený, že pokiaľ nebude postpandemická obnova kultúrna, nebude trvalo udržateľná,” ozrejmil nezaradený poslanec.V dlhodobom horizonte plánujú podľa jeho slov v strane Spolu otvoriť debatu o budúcej vízii Slovenska. „Je čas premyslieť našu budúcnosť z novej perspektívy a k tejto debate chceme prizvať odborné špičky slovenskej vedy, spoločenskovedných a prírodných odborov či občianskej spoločnosti,” priblížil.Kollár chce aj naďalej v parlamente spolupracovať predovšetkým s ďalším nezaradeným poslancom a členom hnutia Progresívne Slovensko (PS) Tomášom Valáškom „Uvidíme, ako dopadne ďalší vnútorný vývoj v strane Za ľudí, ktoré krídlo bude mať navrch. Na zmysluplných návrhoch zákonov som však pripravený spolupracovať aj niektorými poslancami z iných vládnych strán. Je ale pravda, že v podstate nulový prienik a spoluprácu som aj v čase môjho pôsobenia vo vládnej koalícii mal s poslancami zo Sme rodina. Pokiaľ ide o ostatné opozičné strany, moja politická a hodnotová DNA má nulový prienik s DNA smerákov (starých či nových) aj kotlebovcov," uzavrel Kollár.