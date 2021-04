Solidarita voči Česku sa neprejavuje „bezdôvodným vyhostením“ ruských diplomatov, mysli si Takáč zo Smeru

Vyhostenie nebolo unáhlené

Diplomatická roztržka

24.4.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR a podpredseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Richard Takáč si myslí, že solidarita voči Českej republike sa neprejavuje „bezdôvodným vyhostením“ ruských diplomatov zo Slovenska. Povedal to v relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko s tým, že Slovensko je prvou krajinou, ktorá tak spravila.„Prečo to nespravili Nemci, Francúzi? Myslím si, že týmto sa jednoznačne ukazuje postoj terajšej vlády, vrátane ministrov zahraničných vecí a obrany, kde je ich orientácia,“ pokračoval Takáč.Dodal, že ak sa potvrdia informácie o tom, že sa Rusko podieľalo na výbuchoch v sklade zbraní vo Vrběticiach v roku 2014, ide o veľmi vážnu situáciu. „Ak sa nepotvrdia, tak to vnímame len ako zámienku na nejaký vojnový konflikt,“ doplnil.Podľa ministra životného prostredia OľaNO) nebolo na vyhostení troch ruských diplomatov nič unáhlené, „ak príslušné orgány majú informácie o činnosti špiónov, ktorá je v rozpore s našimi záujmami,“ uzavrel.Diplomatická roztržka medzi ČR a Ruskom sa začala v sobotu 17. apríla, keď predseda českej vlády a šéf rezortu diplomacie informovali, že Rusko sa podieľalo na výbuchoch v sklade zbraní vo Vrběticiach v roku 2014. Česko potom vyhostilo 18 pracovníkov ruského zastupiteľského úradu, ktorí sú podľa ministra zahraničia agentmi ruských tajných služieb.Moskva na to reagovala vyhostením 20 zamestnancov českej ambasády. Keďže česká ambasáda je oveľa menšia ako ruská v Prahe, tak ju vyhostenie diplomatov paralyzovalo. Česká republika preto oznámila, že ruskú ambasádu v Prahe musí do konca mája opustiť zhruba 80 pracovníkov.