Kollár sa stretol s predsedami strán a hnutí zvolených do parlamentu, venovať sa budú príprave ustanovujúcej schôdze

18.10.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR Sme rodina ) sa stretol s predsedami politických strán a hnutí zvolených do parlamentu. Na stretnutí sa budú venovať príprave ustanovujúcej schôdze parlamentu, ktorú by mala zvolať prezidentka Zuzana Čaputová do 30 dní od volieb.Na ustanovujúcej schôdzi zložia zvolení poslanci najprv sľub. Voliť budú predsedu Národnej rady SR, ako aj jej podpredsedov. Podľa koaličnej zmluvy patrí post šéfa parlamentu strane Hlas-SD , ktorá nominovala svojho lídra Petra Pellegriniho . Zriadia sa aj parlamentné výbory a voliť sa budú ich predsedovia a ďalší členovia.