Zničenie Kachovskej priehrady spôsobilo škody za takmer 14 miliárd dolárov, vplyv na životné prostredie je ťažké určiť

18.10.2023 (SITA.sk) - Zničenie Kachovskej priehrady v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny spôsobilo krajine škody vo výške takmer 14 miliárd dolárov. Konštatuje to správa, ktorú zverejnila Organizácia Spojených národov (OSN) . Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.Správa, ktorú spoločne zostavili OSN a ukrajinská vláda, konštatuje, že bezprostredné škody spojené so zničením priehrady a následnými záplavami spôsobili škody na infraštruktúre za približne 2,79 miliardy dolárov, pričom celkové straty presiahli 11 miliárd dolárov.Správa zahŕňa aj dlhotrvajúci vplyv na životné prostredie, ktorý je ťažké určiť. Konkrétne sú to škody na bytovom fonde vo výške približne 1,1 miliardy dolárov a straty na energetickej infraštruktúre vo výške 1,26 miliardy dolárov.Okrem zohľadnenia krátkodobých a strednodobých škôd správa vyčíslila aj obrovské náklady na obnovu a rekonštrukciu, ktoré dosahujú päť miliárd dolárov. V bezprostrednom až krátkodobom horizonte bude potrebných viac ako 1,8 miliardy dolárov.