Kollár sa už tešil na nových členov poslaneckého klubu, Podmanický ho však schladil

20.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Ján Podmanický by nevstúpil do parlamentného klubu Sme rodina. Ďalší nezaradený poslanec Jozef Šimko označil vstup do klubu Sme rodina za predčasnú otázku. Obaja poslanci to povedali pre agentúru SITA po tom, čo predseda Sme rodina Boris Kollár v nedeľu 19. septembra v relácii RTVS O 5 minút 12 uviedol, že v krátkom čase bude mať jeho hnutie 22 členov poslaneckého klubu.Kollár sa takto vyjadril v súvislosti s odchodom šiestich poslancov Za ľudí do klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) , ktorý je druhým najsilnejším po klube Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) , takže SaS by mohla žiadať post šéfa parlamentu.„Isto nie,“ odpovedal Podmanický na otázku, či by vstúpil do poslaneckého klubu Sme rodina. Podmanický je vo vedení mimoparlamentnej strany Život – národná strana spolu s ďalšími nezaradenými poslancami Tomášom Tarabom, Filipom Kuffom a Štefanom Kufftom.Podmanický uviedol, že ešte sa s kolegami poslancami o tejto téme nerozprával. Predpokladá, že by postupovali koordinovane. Poslanec Šimko povedal, že možno zostane do konca volebného obdobia pôsobiť ako nezaradený.„Pána Borisa Kollára si vážim, páči sa mi jeho politika, ale táto otázka je predčasná. Uvidíme,“ reagoval Šimko na možné rozšírenie klubu Sme rodina. Dodal, že priama ponuku nebola. Na konci augusta Šimko odišiel z klubu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).Pokiaľ ide o poslancov Tarabu, Štefana a Filipa Kuffovcov, tí boli pôvodne členmi klubu ĽSNS. Vlani v máji z neho vystúpili. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) nevedel v pondelok na tlačovej besede povedať, či by bolo pre neho prijateľné, keby títo poslanci boli súčasťou klubu Sme rodina. „Neviem, porozmýšľam,“ poznamenal premiér.