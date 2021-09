Arcibiskup Babjak mal pozitívny test na koronavírus, v Prešove celebroval omšu s pápežom Františkom

Ľahký priebeh a príznaky

20.9.2021 - Gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak, ktorý v utorok 14. septembra spoločne s pápežom Františkom celebroval v Prešove Svätú liturgiu Jána Zlatoústeho, bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19. Agentúre SITA to potvrdil hovorca Prešovskej gréckokatolíckej erchieparchie Michal Pavlišinovič.Ako uviedol, vladyka Babjak absolvoval test v sobotu 18. septembra po tom, čo sa v piatok uňho začali prejavovať príznaky prechladnutia. „Arcibiskup Babjak je v karanténe. Je plne zaočkovaný a má ľahký priebeh a príznaky ochorenia,“ skonštatoval Pavlišinovič.Vo štvrtok sa metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Ján Babjak dozvedel informáciu o pozitívnom testovaní gréckeho arcibiskupa, s ktorým bol od 4. do 8. septembra na Medzinárodnom eucharistickom kongrese v Budapešti a následne sa grécky arcibiskup zúčastnil s pápežom Františkom aj návštevy na Slovensku.Po zistení pozitívneho testu Babjaka gréckokatolícke arcibiskupstvo podľa Pavlišinoviča upozornilo výkonného sekretára Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorý následne upovedomil všetkých hostí tvoriacich skupinu pozvanú KBS. Ísť by malo o zhruba 35-člennú skupinu.„Nie všetci boli v úzkom kontakte s našim vladykom. Boli ale vyzvaní, aby tiež zvážili PCR test na prítomnosť ochorenia COVID-19. Takisto by ho mali preventívne vykonať všetci, ktorí mali s vladykom úzky kontakt,“ dodal hovorca.Predstavitelia prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupstva v tejto súvislosti kontaktovali aj regionálny úrad verejného zdravotníctva. „Dostali sme informáciu, že ak sme zaočkovaní, karanténa nie je potrebná,“ uviedol pre agentúru SITA Pavlišinovič.