Kollár sa vyjadril ku komunikácii so Zsuzsovou, ktorá je obžalovaná v prípade vraždy Kuciaka

Spomenula aj Glváča a Drobu

Pomoc s opravou auta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.1.2020 (Webnoviny.sk) - Akákoľvek komunikácia s obžalovanou Alenou Zsuzsovou skončila okolo roku 2013. Pre agentúru SITA to uviedol predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Zdôraznil, že v tom čase bol súkromnou osobou a nepôsobil v politike. Kollár tým reagoval na Zsuzsovej výpoveď z prípravného konania, ktorá sa na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku čítala v stredu.Zsuzsová je obžalovaná v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Obžalovaná vo výpovedi uviedla, že v minulosti cez mobilný telefón komunikovala s opozičným politikom Borisom Kollárom, predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS), exministrom obrany Martinom Glváčom (Smer-SD) a s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom (SaS).Kollár pre agentúru SITA potvrdil, že Zsuzsová mu napísala v roku 2010. „Kontaktovala sa na mňa, komunikácia prebehla v zmysle, že mi chcela sprostredkovane ponúknuť predaj pozemkov a ornej pôdy. K uvedenému obchodu neprišlo, v tom čase si povedala, že to ponúkne Marianovi Kočnerovi (podnikateľ, ktorý čelí obžalobe z objednávky vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, pozn. SITA)," objasnil predseda hnutia Sme rodina.Doplnil, že obžalovaná sa mu v tom čase zdôverila so svojou zlou finančnou situáciou a s tým, že má nejaký problém s autom.Kollár jej na opravu auta pomohol sumou približne 500 až 700 eur. „Akákoľvek komunikácia skončila okolo roku 2013. Upozorňujem, bol som súkromná osoba, nebol som v politike. Od tohto dátumu som s ňou nebol v absolútne žiadnom kontakte a ako politik už vôbec nie,“ prízvukoval Kollár.Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj predsedu Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany Andreja Danka. Ten sa však rozhodol nereagovať.