Mladý Michal, ktorý zmizol vlani v novembri, je mŕtvy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.1.2020 (Webnoviny.sk) - Mladý Prešovčan, ktorý bol nezvestný od konca vlaňajšieho novembra, je mŕtvy. Uviedla to vo štvrtok bratislavská polícia na sociálnej sieti. Jeho telo našli 29. decembra na pravom brehu Dunaja. V týchto dňoch potvrdili jeho totožnosť.Dvadsaťjedenročný Michal zmizol 20. novembra. V to ráno si bol zabehať s kamarátmi pri Dunaji, no stratil sa im. Kamery v tom čase zachytili osobu, ktorá skočila z Mosta SNP. Polícia už vtedy predpokladala, že tou osobou bol s najväčšou pravdepodobnosťou nezvestný mladík.