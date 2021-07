Kollár: Sme rodina nezahlasuje za zákon, ktorý zvýhodňuje očkovaných

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.7.2021 (Webnoviny.sk) - Sme rodina nezahlasuje za novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorou majú zaočkovaní získať výhody.Vyhlásil to v piatok predseda parlamentu a hnutia Boris Kollár (Sme rodina). Zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 by mali mať po novom viac slobody, napríklad pri vstupe do prevádzok či na hromadné podujatia.Agentúra SITA bude správu aktualizovať.