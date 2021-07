Na hromadné podujatia s navýšenou kapacitou budú podľa COVID automatu potrebné testy alebo očkovanie

Priestory rozdelené do sektorov

Kto je zaočkovaná osoba?

23.7.2021 (Webnoviny.sk) - V prípade hromadných podujatí prekračujúcich povolený maximálny počet účastníkov podľa COVID automatu je na účasť potrebný negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu, už nie antigénového testu. Vyplýva to z najnovšej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ). Platnosť negatívnych výsledkov testov sa podľa ÚVZ zároveň predlžuje z 12 na 24 hodín pred začiatkom podujatia. Hygienici zároveň zdôrazňujú, že negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu je možné nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní COVID-19.V prípade športových podujatí je maximálny počet účastníkov stanovený na 50 % kapacity divákov.„Podmienka najviac 2000 divákov v exteriéri a najviac 1000 v interiéri ostáva v platnosti pre žlté a horšie okresy. Pre zelené okresy sa táto podmienka ruší," uvádza ÚVZ. Priestory pre divákov sa zároveň musia rozdeliť do sektorov, ktoré majú kapacitu najviac 1000 divákov.ÚVZ tiež informuje, že deti do 12 rokov sa nebudú musieť preukazovať negatívnym výsledkom testu všade tam, kde sa to aktuálne na území SR vyžaduje.„Horná hranica bola doteraz stanovená na 10 rokov. Vekovú hranicu do 12 rokov zosúlaďujeme so znením vyhlášky, ktorá upravuje režim na hraniciach," uviedol ÚVZ.Pokiaľ ide o definíciu zaočkovaných, podľa hygienikov sa za zaočkovanú osobu môže považovať osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou, osoba najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou, alebo osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19.