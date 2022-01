Kollár trvá na tom, aby sporný paragraf 363 zostal v nezmenenej podobe

Kollár je za preskúmanie paragrafu

Paragraf 363 ako právo opravy

1.1.2022 (Webnoviny.sk) - Koaličné hnutie Sme rodina naďalej presadzuje, aby sa paragraf 363 Trestného poriadku nezmenil a generálny prokurátor mal oprávnenie zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak ním bol porušený zákon.Pre agentúru SITA to povedal šéf Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár. Na otázku, či teda trvá na tom, aby paragraf 363 zostal v tej podobe, ako je, odpovedal, že „áno, ďalej na tom trváme“.V koalícii je pritom snaha právomoc šéfa prokuratúry v tejto veci zmeniť. Kabinet sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazal, že bude dôsledne trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov a okrem iného v tejto súvislosti preskúma zúženie právnej úpravy paragrafu 363 Trestného poriadku tak, aby zodpovedala pôvodnému zmyslu. Kollár tvrdí, že je za to, aby sa paragraf preskúmal.„Som za. Môže zostať tak, ako je. Môže byť upravený, môže byť zrušený. Z toho vyplýva hocičo,“ argumentoval Kollár.Ustanovenia sporného paragrafu dávajú veľké oprávnenie generálnemu prokurátorovi. Intenzívne sa o tom začalo verejne diskutovať po rozhodnutí generálnej prokuratúry, ktorá zbavila obvinenia bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského a podnikateľa Jaroslava Haščáka.Podľa predsedu parlamentu je zaujímavé, že novinári si všimli paragraf 363 po pätnástich rokoch.„Zaviedol ho terajší špeciálny prokurátor, vtedy minister spravodlivosti Daniel Lipšic. Pätnásť rokov to nikomu nevadilo, pätnásť rokov sa ten paragraf využíva. Pätnásť rokov je 600 až 700 žiadostí ročne adresovaných generálnemu prokurátorovi na využitie paragrafu 363 a kladne sa vyhovie približne 15 až 17 percentám,“ uviedol Kollár.Keby si podľa neho všetci prokurátori a vyšetrovatelia poctivo robili svoju prácu, tak by sa nikdy paragraf 363 nevyužíval.„To je len na to, keď tam tí dole urobia chybu, aby ste mali právo opravy. To je správne. Som za to, aby to bolo ďalej,“ uzavrel.