Premiér Heger prehovoril o svojich novoročných prianiach. Želá si najmä jednotné Slovensko

Pomoc, aká tu ešte nebola

Najlepšia možná vláda

Koniec pandémie sa nedá garantovať

1.1.2022 (Webnoviny.sk) - Novoročným prianím predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) je, aby sa Slovensko zomklo a bolo jednotné. Uviedol to v rámci svojho novoročného príhovoru.Jednota je podľa Hegera potrebná pre úspešné zvládnutie pandémie, uskutočnenie dôležitých reforiem, aj pokračovanie očisty spoločnosti od korupcie a zneužívania moci.Ako premiér ďalej povedal, v živote sa drží kréda „Stavajme na skúsenostiach, spájajme sily a nikdy sa nevzdávajme. My to zvládneme!”.Jeho ďalším želaním je, aby sa do hodnotenia dnešnej vnútropolitickej situácie vnieslo viac nadhľadu a faktov a menej emócií a skreslených informácií.„Žijeme bezprecedentné a psychicky veľmi náročné časy. Vláda však na ne reaguje a počas pandémie poskytuje podnikom a domácnostiam pomoc, aká tu doteraz nikdy nebola," uviedol premiér.Heger by si do roku 2022 prial takisto postupné, ale presvedčivé ozdravovanie verejných financií. „Slovensko musíme urobiť odolnejším voči krízam," skonštatoval.Zároveň doplnil, že má ďaleko od toho, aby tvrdil, že súčasná vláda je ideálnou vládou. „Ale s plnou vážnosťou hovorím, že sme najlepšou možnou vládou z politických síl, ktoré sú dnes na scéne," vyhlásil predseda vlády.Podľa premiéra by si do nového roka všetci priali, aby sa skončila pandémia a svet zažil obrovskú úľavu, ale to dnes nikto nevie garantovať.„Najlepší kompas v živote je byť realistom. Vírus s označením COVID-19 mutuje a po delte tu máme omikron. Infekčnejší, rýchlejší a v krátkom čase zistíme, či aj nebezpečnejší.," uviedol s tým, že občanom do nového roka želá veľa imunity, ktorú najlepšie získajú očkovaním.„Mojím posledným premiérskym želaním je, aby rok 2022 nebol horším ako ten predchádzajúci," dodal premiér.