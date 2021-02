Kollár: Vyšehradská štvorka má výsadné postavenie v susedskej a regionálnej politike Slovenska

Úspešná transformácia krajín V4

Potreba cezhraničnej kooperácie

Rozvoj stredoeurópskeho regiónu

15.2.2021 (Webnoviny.sk) - Podpis Vyšehradskej deklarácie z 15. februára 1991 položil základný kameň spolupráce v regióne strednej Európy počas uplynulých troch dekád vo forme Vyšehradskej štvorky (V4) ako dynamického regionálneho zoskupenia so spoločnou históriou, kultúrou a geopolitickým ukotvením.Uviedol to predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) pri príležitosti 30. výročia založenia V4.Spoločné úsilie počas prvej dekády existencie V4 vyvrcholilo podľa neho úspešnou realizáciou politickej a spoločensko-ekonomickej transformácie.Následná spolupráca na regionálnej úrovni viedla k vzájomne podporovanej integrácii stredoeurópskych krajín do Severoatlantickej aliancie Kollárovo stanovisko zaslal odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Národnej rady SR (NR SR) Spoločným cieľom v EÚ je podľa šéfa zákonodarného orgánu presadzovať nielen národné či regionálne záujmy v rámci V4, ale aj spoločne čeliť súčasným európskym a globálnym výzvam a hrozbám, prispievať k celoeurópskym riešeniam a napĺňať tak jej ambíciu byť rešpektovaným globálnym aktérom v medzinárodných vzťahoch.Predseda parlamentu podotkol, že svet sa vzhľadom na pandémiu koronavírusu ocitol v mimoriadne zložitom období.Vzájomná ekonomická a sociálna prepojenosť krajín V4 preto dnes podľa jeho slov zvýrazňuje naliehavú potrebu úzkej cezhraničnej kooperácie a koordinácie pri hľadaní rýchlych, efektívnych a konštruktívnych riešení dôsledkov pandémie.„Túto ťažkú krízu a ďalšie dlhodobé výzvy a hrozby, akými sú zmena globálnej klímy, pokles biodiverzity, digitalizácia, automatizácia, terorizmus, migračné tlaky či demografické zmeny, môžeme prekonať alebo im čeliť len spoločným a koordinovaným úsilím na európskej a globálnej úrovni," myslí si Kollár.Jadro spoločného úsilia musí podľa neho tkvieť v záujme o pokračujúci rozvoj celého stredoeurópskeho regiónu, rýchlu obnovu hospodárstiev a zaistenie praktických potrieb občanov s cieľom prinášať hmatateľné výsledky.V4, ktorá má výsadné postavenie v susedskej a regionálnej politike SR, predstavuje podľa neho v tomto kontexte najdôležitejšiu formu pragmatickej regionálnej spolupráce. Doplnil, že dôležitou súčasťou prehlbovania regionálnej spolupráce na úrovni V4 je jej medziparlamentný rozmer.„Pri príležitosti 30. výročia založenia V4 deklarujem pokračovanie nášho úsilia o hlbšiu integráciu našich partnerských krajín, spoločností a národných parlamentov," uzavrel predseda NR SR.