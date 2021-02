Vyšehradskú spoluprácu treba posilňovať, Slovensko V4 potrebuje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2021 (Webnoviny.sk) - Dnes si pripomíname už 30. výročie modernej vyšehradskej spolupráce Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska tiež známej ako V4. Táto spolupráca je výrazom dejinnej, kultúrnej a civilizačnej zviazanosti našich stredoeurópskych krajín.„30 rokov existencie V4 bolo búrlivých. Toto zoskupenie spolupracujúcich národov vzniklo na troskách sovietskeho impéria s cieľom rozvinúť vzájomnú spoluprácu a zároveň vytvoriť účinný val združených štátov pred cudzím zasahovaním do diania v strednej Európe, ktorého neblahé dôsledky cítime ešte dnes,“ hovorí Anna Záborská , predsedníčka Kresťanskej únie Plody spolupráce našich krajín sú rôznorodé. Od medziľudských cez kultúrne až po politické. Pevne veríme, že Slovensko nemôže a nechce zabudnúť na podporu našich spojencov z Česka, Poľska a Maďarska v rokoch, keď sa rozhodovalo o budúcnosti Slovenska a o tom, či budeme alebo nebudeme súčasťou európskej integrácie. Aj vďaka ich podpore sme dnes tam, kde sme. Táto podpora je vzájomná. Slovensko nemôže váhať pri podpore oprávnených záujmov ostatných krajín V4.„Dnes sa častejšie ako v minulosti ozývajú hlasy o upustení od vyšehradskej spolupráce. Bohužiaľ, aj niektorí koaliční politici tvrdia sa, že je už prežitá; vraj stačí, že sme súčasťou Európskej únie a chceme patriť k jadru európskej integrácie. Kresťanská únia ma k tomuto jednoznačný postoj – vyšehradskú spoluprácu treba posilňovať, nie oslabovať. Česko, Poľsko a Maďarsko sú nám najbližšie nielen geograficky, ale aj dlhou spoločnou minulosťou a spoločnými hodnotami. Ak chceme udržať mier, stabilitu a prosperitu v strednej Európe, musíme si svojich susedov vážiť, intenzívne spolu komunikovať a prioritne s nimi presadzovať naše spoločné záujmy. Naša historická pamäť nás učí, že pokiaľ sa krajiny strednej Európy postavia proti sebe, môže to skončiť katastrofou ako to bolo na konci tridsiatych rokov 20. storočia,“ dodáva Richard Vašečka , člen vedenia Kresťanskej únie.„Slovensko potrebuje vyšehradskú spoluprácu, rovnako ako ju potrebuje Česko, Maďarsko a Poľsko. Dobré tradície treba zachovávať a toto je veľmi dobrá tradícia. Kresťanská únia bude v Národnej rade Slovenskej republiky iniciovať uznesenie, ktoré vyzdvihne vyšehradskú spoluprácu.“ uzatvára Anna Záborská.