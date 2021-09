Kollár zatiahol brzdu a môže získať body odmietnutím účasti v skupine, ktorá má pripraviť zmeny v polícii

Odborná skupina neprospieva demokracii

Cesta do pekla

Koalícia čelí sporným bodom

19.9.2021 (Webnoviny.sk) - Koaličné strany, ktoré sa zapoja do práce v odbornej skupine na zmenách vo fungovaní polície, prokuratúry a súdov, môžu na tom stratiť. Pre agentúru SITA to povedal politológ Jozef Lenč . Podľa neho by na neúčasti v tejto skupine mohlo získať politické body koaličné hnutie Sme rodina Jeho predseda Boris Kollár vyhlásil, že on svojich zástupcov do tejto skupiny nevyšle a koalícii odkázal, aby sa radšej venovala cenám energií, výstavbe nájomných bytov a vyšším dôchodkom. „Boris Kollár si ako populista uvedomuje, čo voličov zaujíma, zatiahol ručnú brzdu a nezúčastní sa tohto projektu,“ povedal Lenč.Po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR premiér Eduard Heger (OĽaNO) ohlásil vznik odbornej pracovnej skupiny, ktorá má pripraviť návrhy zmien vo fungovaní polície, prokuratúry a súdov. Vlnu politických reakcií vyvolalo zadržanie štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) policajnou inšpekciou.Tá zadržala aj vlastného dočasného šéfa. Obvinení sú zo zneužitia právomoci vereného činiteľa a marenia spravodlivosti. Opozícia poukazuje na to, že vyšetrovatelia mali manipulovať trestné konanie.Politológ si myslí, že zriadenie odbornej skupiny na riešenie problémov v bezpečnostných zložkách je ad hoc politika, ktorá neprospieva demokracii, lebo z nej robí ad hoc demokraciu.„Ak sa začnú meniť zákony, lebo sa niekomu nepáčia niektoré veci, tak to je cesta do pekla. Naviac, ak sa tieto zmeny uskutočnia bez racionálneho zhodnotenia, môže sa vytvoriť nebezpečná situácia nastavením systému, ktorý v budúcnosti zneužijú autokrati,“ usúdil Lenč.Poslanec ústavnoprávneho výboru parlamentu za Sme rodina Miloš Svrček agentúre SITA povedal, že do práce skupiny by sa nemala zaťahovať politika a sám je zvedavý, aké návrhy skupina pripraví.Predpokladá, že zrejme dôjde k úpravám postavenia generálnej a špeciálnej prokuratúry, policajného zboru a Trestného poriadku. Svrček by bol napríklad proti tomu, aby sa oslabila pôsobnosť Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR , ktorý má odhaľovať trestnú činnosť policajtov.Politológ Lenč poukázal na to, že momentálne koalícia čelí viacerým sporným bodom. Spomenul paragraf 363 , vďaka ktorému generálna prokuratúra zrušila obvinenie exriaditeľovi tajnej služby Vladimírovi Pčolinskému . Ďalej upozornil na otázku zotrvania strany Za ľudí v koalícii či rozdelenie ministerstiev po odchode šiestich poslancov Za ľudí do klubu strany Sloboda a Solidarita „Je tam toľko nášľapných mín, že by jeden povedal, že koalícia to nemôže prežiť. Avšak vládne strany svojím spôsobom drží pohromade nemožnosť vymaniť sa z koalície,“ zhodnotil politológ.Ako ďalej poznamenal, nemyslí si preto, že by sa koalícia mala otriasať v základoch. „Nemajú inú možnosť, len zostať v koalícii. Alebo niektorý z členov koalície musí ísť do spolupráce s tými, ktorých nazývajú mafiou a fašistami, teda s opozíciou,“ uzavrel Lenč.