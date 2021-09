VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: BABIE LETO sa náhle skončilo. Aká bude jeseň?

Neskoré leto, ktoré na Slovensku panovalo v minulých dňoch, sa náhle skončilo. A hoci pôvodné predpovede počasie pripúšťali možnosť, že sa v druhej polovici septembra dočkáme babieho leta, dnešné prognózy sú menej optimistické. Čo nás v poslednej septembrovej dekáde čaká?





„Celý problém je v tom, že je veľmi výrazná dynamika v prejavoch počasia. A táto dynamika vyplýva z veľkej časti z toho, že je príliš teplo,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).Ešte do štvrtku panovalo letné počasie a na mnohých miestach Slovenska sa v minulom týždni vyskytovali letné dni, teda maximálna denná teplota vzduchu presahovala hranicu 25 stupňov Celzia. V stredu 15. septembra bol dokonca v Hurbanove tropický deň s maximom teploty vzduchu nad 30 stupňov Celzia. A na bratislavskej Kolibe v noci z 15. na 16. septembra neklesla teplota vzduchu pod 18,9 stupňa, teda len málo chýbalo k tropickej noci (20 stupňov).„Už cez noc zo štvrtka na piatok napršalo na niektorých miestach 50 až 60 mm zrážok, charakter počasia sa teda náhle zmenil doslova z večera do rána. Prišlo počasie, ktoré už nie je ani septembrové, ale je natoľko chladné, že zodpovedá skôr októbru,“ povedal Pavel Faško.Prudké zmeny sa podľa jeho slov dejú aj s tlakovými nížami a výšami v priestore Európy – dochádza k prestavbám tlakových útvarov v krátkom čase. Vzhľadom na ročné obdobie a blížiacu sa zimu sa upevňuje tlaková výš na severe Škandinávie a Ruska. Popri tom známa Azorská tlaková výš je akoby „stiahnutá“ nad Atlantikom a prakticky nezasahuje do Európy. Medzi týmito útvarmi sa udržiava pásmo nižšieho tlaku, v ktorom sa tvoria tlakové níže a ovplyvňujú počasie u nás.„Aj keď sa tlakové výše uplatňujú, ich vplyv je len dočasný. Počasie sa u nás opakovane dostáva pod vplyv tlakových níží, ktoré sa vytvárajú v pásme siahajúcom od Islandu cez strednú Európu až po západné Stredomorie. Z oblasti Stredozemného mora postupujú níže smerom na severovýchod a zasahujú aj naše územie,“ vysvetlil klimatológ. „A práve po prednom okraji tlakovej výše nad severnou Európou sa v ďalších dňoch bude od severovýchodu nad naše územie dostávať chladnejší vzduch. Popri tom k nám bude zasahovať výbežok spomínanej tlakovej výše, teda sa zmenší oblačnosť. Pri studenom prúdení to môže znamenať, že najmä v noci a ráno bude veľmi chladno. Reálne hrozí, že nielen v horských dolinách, ale aj v nížinách sa môže v prvej polovici budúceho týždňa vyskytnúť prízemný mráz.“Podľa klimatológa prevláda skôr meridionálna cirkulácia vzduchu, než zonálna – teda počasie u nás neovplyvňuje vzduch, ktorý sa dostáva smerom od Atlantiku pozdĺž rovnobežiek, ale dominuje prúdenie vzduchu pozdĺž poludníkov, zo severu na juh a naopak, z juhu na sever. „Striedajú sa tak u nás vzduchové hmoty s veľmi odlišnými vlastnosťami, teda chladný a teplý vzduch,“ doplnil Faško.Je tak možné, že ešte dôjde k citeľnému otepleniu, ale opäť len prechodne – a zrejme nepôjde o babie leto. „Babie leto by chcelo stabilné počasie anticyklonálneho charakteru, teda počasie, pri ktorom tlaková výš zotrvá dlhšie na jednom mieste a jej stred sa ustáli v priestore strednej Európy. To by bolo ideálne počasie pre babie leto, no práve to sa nedeje. A zatiaľ to ani nevyzerá, že by v septembri takáto situácia mohla nastať,“ povedal klimatológ Pavel Faško.

NEDEĽA 19.9.2021

Polooblačno až oblačno. Ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: 14° až 7 °C

Maximálna teplota: 15° až 21 °C

SZ vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 20.9.2021

Premenlivá, prevažne veľká oblačnosť a miestami prehánky alebo občasný dážď.

Minimálna teplota: 10° až 4 °C

Maximálna teplota: 15° až 23 °C

J vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 21.9.2021

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 9° až 2 °C

Maximálna teplota: 11° až 18 °C

S vietor 1 až 4 m/s



STREDA 22.9.2021

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 9° až 3 °C

Maximálna teplota: 12° až 18 °C

Z vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 23.9.2021

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 8° až 0 °C

Maximálna teplota: 12° až 19 °C

S vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 24.9.2021

Skoro jasno.

Minimálna teplota: 8° až 0 °C

Maximálna teplota: 12° až 19 °C

S vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk