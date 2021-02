Kollár zo Za ľudí končí ako poslanec koalície, kritizuje Matoviča aj nefungujúce opatrenia vlády

Kritika premiéra Matoviča

Mestá a obce sú na pokraji svojich síl

17.2.2021 (Webnoviny.sk) - Miroslav Kollár už nebude poslancom vládnej koalície, vystupuje aj z poslaneckého klubu strany Za ľudí . Poslanec Národnej rady SR (NR SR) a primátor Hlohovca to oznámil vo svojom profile na sociálnej sieti.Ako hlavný dôvod svojho odchodu označil spôsob riadenia, akým premiér Igor Matovič OĽaNO ) bojuje s pandémiou koronavírusu Práve ten považuje Kollár za hlavnú príčinu, prečo je dnes Slovensko krajinou s najvyššou úmrtnosťou na ochorenie COVID-19 na svete.„Opatrenia, ktoré prijíma vláda, nefungujú. Ale sebareflexia neprichádza žiadna. Mesiace sa snažím na chyby v manažmente pandémie upozorňovať. Najprv interne, ale keď sa nič nedeje, kričím nahlas. Márne. V čase zúriacej pandémie koaličná rada namiesto COVIDu riešila ‚zobrané spisy' mediálnych či fejsbúkových útokov na vládu,“ napísal Kollár v statuse.Podľa primátora sú mestá a obce momentálne na pokraji svojich síl, no nevidia, že to, čo robia, má nejaký zmysel.Podľa Kollára preto musí vláda zásadným spôsobom zmeniť manažovanie pandémie tak, aby jej kroky mali zmysel a na Slovensku nezomieralo toľko ľudí na ochorenie COVID-19 . Vládnutie Matoviča označil za nekompetentné.„Nechcem byť lídrom v nadávaní na vlastnú vládu. Chcem, aby vláda konala tak, aby zbytočne nezomierali ľudia. Míňame miliardy, ohýbame ústavu, v obmedzovaní základných práv ideme na hranu. A výsledok? Sme najhorší na svete,“ dodal Kollár.