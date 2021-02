M. Kollár končí vo vládnej koalícii i poslaneckom klube

Poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Kollár končí vo vládnej koalícii a vystupuje z poslaneckého klubu Za ľudí. Informoval o tom jeho asistent Rastislav Hauliš. Kollár v stanovisku poukázal na zlú situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a vysoké počty úmrtí. Opatrenia vlády podľa neho nefungujú. Vyzýva na vyvodenie politickej zodpovednosti a zmenu manažmentu pandémie. Poznamenal, že v každej demokratickej európskej krajine by odstúpil minimálne minister zdravotníctva, no v prípade Slovenska by mal vyvodiť zodpovednosť i premiér Igor Matovič (OĽANO).





"Budem ďalej robiť všetko pre to, aby som ako primátor s tými nástrojmi, ktoré mám v rukách, čo najlepšie ochránil obyvateľov nášho mesta. Ale ako poslanec už nemôžem ďalej legitimizovať chaotické a nekompetentné vládnutie Igora Matoviča, ktorý aj dnes namiesto rázneho a kompetentného politického líderstva ponúka len výhovorky, reči o sabotáži a ankety o očkovaní neschváleným Sputnikom. Oddnes už preto nie som poslancom vládnej koalície vedenej Igorom Matovičom," uviedol Kollár. Odchod z klubu Za ľudí vysvetlil tým, že svojím osobným postojom nechce komplikovať pozíciu strany v koalícii. Je naďalej pripravený podporiť v NR SR všetky dobré legislatívne návrhy opreté o programové vyhlásenie vlády, za ktoré hlasoval.V súvislosti s aktuálnou situáciou namieta nefunkčnosť opatrení, nedostatočné trasovanie kontaktov a kontrolu dodržiavania opatrení. Plošné testovanie nepovažuje za efektívne riešenie. Obce a mestá podľa neho pravidelne testujú len preto, že vláda občanom uložila povinnosť preukazovať sa testom a nezabezpečila im testovacie kapacity. "My dolu v mestách a obciach pomáhame štátu, ako vieme, tam, kde zlyháva. Ale úplne ho nahradiť nemôžeme," poznamenal s tým, že sú na pokraji síl a doteraz sa snažil na chyby upozorňovať vo vnútri koalície."V každej demokratickej európskej krajine by v takejto situácii mal odstúpiť minimálne minister zdravotníctva. A v našom konkrétnom prípade by mal vyvodiť osobnú zodpovednosť aj premiér Igor Matovič," poznamenal. Premiér podľa neho nesie hlavnú politickú i osobnú zodpovednosť za podobu opatrení, ich nekoncepčnosť, nedôslednosť, zlé načasovanie, chaos, nedôveru verejnosti v opatrenia a "za absurdnú zamilovanosť do celoplošného testovania".Odmietanie vyvodenia politickej zodpovednosti pre obavy z návratu vlády Hlasu-SD či Smeru-SD označil za falošný argument. Tieto strany nepovažuje za alternatívu ani riešenie situácie, no nie je tým podľa neho ani pokračovanie Matoviča vo výkone funkcie premiéra v podobe, v akej ju doteraz predvádzal.Vládna koalícia odchodom Kollára nepríde o väčšinu v parlamente. Doteraz mala v pléne 95 poslancov, ostane jej 94. Naďalej tak bude mať aj ústavnú väčšinu. OĽANO má 53 poslancov, Sme rodina 17, SaS 13 a Za ľudí 11. Kollár bol doteraz členom predsedníctva Za ľudí, v lete kandidoval za predsedu.