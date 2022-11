Kollár zrejme bude musieť „dať dole“ návrh na zmenu ústavy, rozhodujúce je slovo Matoviča a OĽaNO

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - Návrh na zmenu ústavy, ktorá by umožňovala vyhlásenie referenda o predčasných voľbách, stiahne Sme rodina pravdepodobne z rokovania Národnej rady SR . Uviedol to v stredu predseda hnutia Boris Kollár na tlačovej konferencii.Šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič už totiž avizoval, že by tento návrh vetovali.„Ja sa snažím ešte dohodnúť so stranou OĽaNO , či by sme to nemohli posunúť na január, ale keď mi povedia, že to vetujú, budem to musieť dať dole,“ vyhlásil Kollár s dodatkom, že má ešte drobnú nádej, že sa mu podarí dohodnúť s koaličným partnerom. Dôvodom, prečo presadzuje zmenu ústavy, je podľa jeho slov situácia, že by nevedeli doručiť pomoc občanom.„Keby sme neschválili rozpočet a provizórium by nám neumožňovalo tú pomoc doručiť ľuďom, keby sme im nevedeli pomôcť energošekmi, tak potom chcem mať túto možnosť,“ podčiarkol šéf hnutia Sme rodina