Kollár podľa SaS nemal súhlas grémia, aby preložil schôdzu a poslancom tak bezdôvodne predĺžil jesenné prázdniny

Anarchia vo vedení parlamentu

SaS nechcela blokovať schôdzu

Kollár zneužíva svoju funkciu

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanecký klub strany Sloboda a Solidarita (SaS) zásadne nesúhlasí, aby 75. schôdza Národnej rady (NR) SR pokračovala až v utorok 8. novembra. Povedala to predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová v stredu na tlačovej besede.„Považujeme za neprijateľné, aby si poslanci takto bezdôvodne predlžovali jesenné prázdniny. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) nemal súhlas grémia, aby schôdzu svojvoľne preložil na budúci týždeň," dodala Zemanová. Podľa predsedníčky poslaneckého klubu sa hackerský útok nepotvrdil už v piatok 28. októbra.Poslankyňa ďalej uviedla, že Kollár avizoval pokračovanie parlamentnej schôdze po otestovaní hlasovacích prístrojov. „Testovanie hlasovania malo byť dnes, zajtra sme mohli kľudne rokovať," myslí si Zemanová.Poslankyňa ďalej uviedla, že celá situácia svedčí o anarchii vo vedení NR SR a taktiež môže ísť podľa jej slov o úmysel.„Podľa Kollára za všetko opäť môže zlá SaS. Môžeme za chaotické vládnutie, aj za prepadávanie bodov. Sám povedal, že máme len 13 percent poslancov v parlamente. Ako ho môžeme blokovať?" pýta sa poslankyňa.Zároveň dodala, že menšinová vláda nemá dostatok poslancov a počíta každý jeden hlas.„Nechce rokovať, pokým nebudú mať napočítaný dostatok," myslí si predsedníčka poslaneckého klubu. „Keby sa toto dialo v riadne funkčnej krajine, takýto predseda parlamentu by už podal demisiu," doplnila.Podpredseda SaS Branislav Gröhling uviedol, že menšinová koalícia premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) každým dňom potvrdzuje, že nie je schopná vládnuť.„Je absurdné, keď sa pred niekoľkými dňami hovorilo o nutnosti schváliť pomoc pre ľudí a teraz je prioritou súčasnej koalície oddych pre poslancov," tvrdí podpredseda liberálov.Gröhling dodal, že SaS neplánovala blokovať schôdzu NR SR. „Hlasovaním sme sa chceli vyjadriť, či súhlasíme, alebo nesúhlasíme s jednotlivými predkladanými návrhmi," informoval.Podľa Gröhlinga nie je chaos v parlamente spôsobený hackerským útokom, ale tým, ako Boris Kollár vedie schôdzu. „Svoju funkciu zneužíva na to, aby manipuloval s parlamentnými procesmi s cieľom ovplyvniť výsledok hlasovania," myslí si podpredseda SaS.Branislav Gröhling sa ohradil voči slovám Borisa Kollára na adresu Anny Zemanovej, ktorú podľa exministra školstva urážal.„Urážať ženy je už typické pre túto menšinovú koalíciu. Neviem, či si musia dokazovať svoju mužnosť tým, že budú urážať ženy v politickom živote, ktoré tam potrebujeme omnoho viac," zdôraznil Gröhling.