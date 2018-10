KOLLÁR: Zverejňovanie vecí z Kuciakovho spisu pomáha spolupáchateľom

Novinári si zrejme neuvedomujú, že pravidelným zverejňovaním informácií vytiahnutých zo spisu Jána Kuciaka vopred informujú o najnovších zisteniach polície aj možných spolupáchateľov a objednávateľov dvojnásobnej vraždy. V diskusii na Tablet.tv to povedal predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.





Únos vietnamského podnikateľa

Spájanie opozície

Voľby, siroty a amnestia

„Je veľmi nešťastné, že sa pomaly každý deň objaví v novinách niečo nové z vyšetrovacieho spisu. Pre mňa je to absolútne nepochopiteľné. Ako je v tomto storočí možné, že si z toho polícia robí rešeto alebo trhací kalendár?,“ pýta sa Kollár, ktorý si nemyslí, že by informácie vynášali advokáti poškodených. „Pri všetkej úcte, pán Lipšic ma napadne v tejto súvislosti až ako posledný. Ako advokát by si to v žiadnom prípade nedovolil,“ povedal. „Ide to priamo odtiaľ, z najužšieho kruhu, ktorí to púšťajú von. To je moja výčitka smerom k Policajnému zboru,“ vyhlásil predseda hnutia Sme rodina.Na druhej strane, zaistenie štyroch pravdepodobných páchateľov sedem mesiacov po skutku hodnotí Kollár vysoko pozitívne. „Som presvedčený, že im pomohli zábery z družíc, to ich naviedlo. Dostali sa k vykonávateľom a cez nich sa vyšetrovatelia budú snažiť nájsť aj objednávateľa. Verejnú mienku to trochu upokojilo. Ľudský život to už nevráti, ale na to, aby sme opäť mohli mať dôveru v štát, je dôležité, aby sa to vyšetrilo,“ povedal.Na margo indícií, podľa ktorých možno páchatelia plánovali aj vraždu prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho, Kollár povedal, že ak by sa to potvrdilo, bolo by to vyhlásenie vojny štátu. „Pre mňa je to nepochopiteľné,“ uviedol.Na otázku, či za vraždou mohol stáť podnikateľ Marian Kočner, ktorý sa v minulosti Jánovi Kuciakovi kvôli jeho článkom vyhrážal, Kollár reagoval, že ju musia zodpovedať orgány činné v trestnom konaní.„Nikomu do hlavy nevidím. Nebol to môj blízky priateľ, aby som mohol povedať, ako sa rozhoduje. V poslednej dobe na mňa stále len útočil a vyťahoval na mňa špinu,“ povedal Kollár na margo kontroverzného podnikateľa, ktorý je obvinený v inej veci a podiel na dvojnásobnej vražde odmieta. „Čo sa mňa týka, ja nebudem kydať ani na Kočnera. Ak je vinný, nech ho odsúdia a ak nie je, nech ho zbavia viny. Ale má to urobiť ten, kto je na v štáte určený,“ tvrdí Kollár.Na margo aktuálnych sporov o to, či sa s Kočnerom lepšie poznali koaliční alebo opoziční politici, Kollár povedal, že podľa neho sa najväčšie kauzy spájané s týmto podnikateľom stali za vlády Smeru-SD. „Smer tu vládne s krátkou prestávkou už dvanásť rokov. Pozrite sa, ako sa Marianovi Kočnerovi darilo,“ upozornil.S údajnou objednávateľkou vraždy Alenou Zs. bol v minulosti krátko v kontakte aj Boris Kollár. Tvrdí, že nie iba on. „Prečo sa hovorí o Borisovi Kollárovi? Preto, lebo to médiá dobre predajú. O iných politikoch, ktorých kontaktovala, sa nehovorí, lebo taká titulka by sa ťažšie predávala,“ povedal s tým, že ho v tom čase požiadala o pomoc. „Ona ma kontaktovala tak, ako ma kontaktujú tisíce iných ľudí. Mužov, žien, starých ľudí... Ja som vtedy nebol v politike, nemusel som si dávať taký pozor, ako dnes, keď som verejne činná osoba. Ale aj dnes, keď vám niekto napíše, nemôžete vedieť, čo sa stane o niekoľko rokov, komunikujete ako s každým iným,“ tvrdí Kollár.Na margo posunu vo vyšetrovaní kauzu únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha, kde sa začalo trestné stíhanie vo veci prečinu obmedzovania osobnej slobody spolupáchateľstvom, Kollár povedal, že ani v tejto veci nemôže hovoriť za vyšetrovateľa, keďže nevidí do spisu. „Vďaka tým dvom statočným policajtom vieme aspoň jednu vec: skutok sa stal. A teraz treba zistiť, kto umožnil, aby sa tento skutok stal,“ komentoval informácie, podľa ktorých prítomnosť Thanha na letisku dosvedčili dvaja slovenskí policajti. „Ministerstvo podľa mňa urobí všetko preto, aby sa to nevyšetrilo, lebo vlastne vyšetrujú sami seba,“ tvrdí Kollár.Na otázku, či by jeho hnutie uvažovalo o spájaní opozície po vzore Slovenskej demokratickej koalície z roku 1998, Kollár odpovedal, že nie. „My sme nešli do politiky, aby sme bojovali proti niekomu. Išli sme do nej preto, aby sme pomohli ľuďom,“ povedal s tým, že Sme rodina a strany ako SaS alebo OĽaNO sa v mnohom líšia. „My vo veľa veciach s týmito stranami nie sme kompatibilní a nezdieľame všetky ich názory. Najmä taká tá liberálna demokracia sulíkovského typu je zameraná na tých úspešných 500.000, ktorí si často vedia pomôcť aj sami. Sú to podnikatelia, živnostníci, veľké firmy. A my sme strana, ktorá sa pozerá na tých ostatných päť miliónov ľudí, ktorí si niekedy sami pomôcť nevedia a potrebujú, aby im pomohol štát,“ vyhlásil Kollár.Na najbližšej schôdzi parlamentu preto jeho strana zrejme podporí návrh Smeru-SD na zvedenie obedov v školských jedálňach zadarmo. „Obedy zadarmo sú podľa mňa dobrá vec pre tie deti a rodinám to pomôže. Aj keď ja by som volil skôr formu dať každému dieťaťu k detským prídavkom o 25 mesačne viac,“ povedal.Na otázku, či nie je prezidentský kandidát Sme rodina Milan Krajniak hendikepovaný tým, že ho iní kandidáti už pred niekoľkými mesiacmi predbehli množstvom billboardov, Kollár reagoval, že v tejto chvíli sa sústreďujú skôr na internetovú kampaň. „Nekampaňujeme na billboardoch, robíme to skôr cez internet. A pán Krajniak obehol pomaly už celé Slovensko, poznateľnosť tejto značky sa podľa mňa zo dňa na deň zvyšuje,“ tvrdí.Hoci KDH ústami svojho predsedu Alojza Hlinu pôvodne odmietalo spoluprácu s hnutím Sme rodina, napokon v Bratislave pristúpilo ku koalícii OĽaNO/SaS/Sme rodina, ktorá na post primátora v komunálnych voľbách podporuje Jána Mrvu. „Tu je vidieť konzistentnosť politika. Ja keď niečo tvrdím, tak to tvrdím stále. A pán Hlina skáče raz tak a raz onak. My sme schopní s KDH kedykoľvek spolupracovať, v strane je bezpochyby veľa slušných ľudí,“ vyhlásil Kollár.Na otázku, prečo tak ostro zaútočili na premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý naznačil ochotu prevziať z gréckeho ostrova Lesbos desiatku sýrskych sirôt, Kollár reagoval, že na začiatku vôbec nebolo jasné, že ide len o desať ľudí. "Až neskôr začali používať číslovku desať. Mohlo to byť tridsať, päťdesiat, aj sto. A je to salámová metóda. Ja mám súcit s každým dieťaťom, ale treba si uvedomiť, že na Slovensku žije 650.000 ľudí na hranici chudoby. Keď má Slovensko vlastných 20.000 sirôt, tak som presvedčený, že nech sa pán Pellegrini najprv postará o naše siroty a potom ide prijímať nejaké sýrske deti,“ povedal Kollár s tým, že tieto siroty sú často už v tínedžerskom veku. „V ich kultúrnom priestore znamená, že sú to často už vlastne dospelí ľudia,“ tvrdí.Ministerstvo spravodlivosti pokračuje v príprave návrhu zastavenia starých exekúcií. Vyhlásil to 27. septembra minister Gábor Gál (Most-Híd). K exekučnej amnestii podľa neho však nedôjde. Hnutie Sme rodina, ktoré dlhodobo komunikuje tému exekučnej amnestie, je ochotné podporiť aj takýto návrh. „Každý jeden návrh zákona, aj čiastkový, ktorý pomôže ľuďom, podporíme. Ale každá takáto exekúcia, staršia ako päť rokov, ktorá bude zastavená, môže byť znovu obnovená. Stačí, ak to dotyčný znovu podá na súd. Zato náš návrh by to vyriešil raz a navždy. Ak sa nám to nepodarí už teraz, o rok sú voľby. Dúfam, že po nich budeme vo vládnej koalícii a presadíme to,“ sľubuje Kollár.