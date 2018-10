Medzi Mekkou a Medinou v Saudskej Arábii je vysokorýchlostná trať

Vysokorýchlostný vlak na trati Mekka - Medina. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Džidda 11. októbra (TASR) - Saudská Arábia otvorila vo štvrtok pre verejnosť novú vysokorýchlostnú železničnú trať medzi pútnickými mestami Mekka a Medina, ktoré sú najposvätnejšími lokalitami islamu. Trať má dĺžku 450 kilometrov a vlakové súpravy po nej budú premávať rýchlosťou do 300 kilometrov za hodinu.Trať prechádza aj cez prístavné mesto Džidda ležiace na pobreží Červeného mora. Dvojica súprav, z ktorých každá pojme 417 pasažierov, vyrazila z Mekky a Mediny o 08.00 h miestneho času (07.00 h SEČ), informovala tlačová agentúra SPA. Spočiatku budú z každého smeru premávať dva vlaky denne.Vysokorýchlostnú dráhu 25. septembra slávnostne uviedol do užívania saudskoarabský kráľ Salmán. Tamojší predstavitelia označili trať za najväčší dopravný projekt v regióne. Vysokorýchlostná trať skráti cestovný čas medzi Mekkou a Medinou z niekoľkých hodín na 120 minút, tvrdia tamojší dopravcovia.Výstavbu trate za viac než 16 miliárd dolárov postihlo niekoľko odkladov. Saudská Arábia v roku 2011 podpísala so španielskym konzorciom kontrakt na výstavbu trate, dodanie 35 vysokorýchlostných vlakov a 12-ročnú údržbu. Trať má i trojkilometrovú odbočku na Medzinárodné letisko kráľa Abda al-Azíza, ktoré sa nachádza pri meste Džidda.Krajina posilňuje investície do svojej infraštruktúry a rozširuje diaľničnú sieť. V hlavnom meste Rijád sa buduje metro za 22,5 miliardy dolárov v rámci úsilia diverzifikovať ekonomiku kráľovstva závislú od ropného priemyslu. Tradičná moslimská púť priláka do oblasti Mekky každý rok vyše dva milióny ľudí.