Kollár zvolal mimoriadne schôdze parlamentu, rokovať sa bude o cenách energií aj o odvolávaní Mikulca

26.8.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na návrh opozičných poslancov zvolal na pondelok 30. augusta o 11:00 hod. schôdzu poslaneckého pléna k cenám energií. Po skončení tejto schôdze má nasledovať ďalšia o odvolaní Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie ministra vnútra.Pod zvolanie mimoriadnych schôdzí sa podpísalo 31 poslancov strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) a nezaradených poslancov.Parlament by mal prijať uznesenie „k výraznému rastu cien elektriny, plynu a tepla pre slovenské domácnosti a malé a stredné podniky v roku 2022 a k rizikám pre príjmy štátneho rozpočtu po sprevádzkovaní plynovodu Nord Stream“.V prípade, že parlament neschváli program schôdze k cenám energií, vzápätí by mala nasledovať schôdza k odvolaniu ministra vnútra. Koalícia sa zatiaľ nedohodla, aký postup zvolí. Výhrady k Mikulcovi má koaličné hnutie Sme rodina. Keď sa v júli malo v parlamente rokovať o odvolaní Mikulca, plénum bolo viackrát neuznášaniaschopné a schôdza sa preto presunula na september.„Nemôžeme čakať do septembra, kým sa uráči vládnej koalícii rokovať o Mikulcovi,“ vyhlásil tento týždeň líder Smeru-SD Robert Fico . Podľa neho minister Mikulec je podozrivý z korupcie, zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a „je otcom myšlienky“ prerušiť zásah policajnej inšpekcie proti trom zločinom.Riadna schôdza parlamentu je naplánovaná na 16. septembra, teda deň po odchode pápeža Františka zo Slovenska.