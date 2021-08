Cereálne raňajky sú pre deti ideálne

Prečo sú cereálie ideálne raňajky

Ako si správne vybrať z ponuky cereálií

Cereálie od Nestlé obsahujú dôležité živiny

26.8.2021 (Webnoviny.sk) - Raňajky mali vždy v našej kultúre dôležité miesto. Samozrejme, ich obsah aj množstvo sa v čase menilo. Čoraz rýchlejšie tempo života však viedlo k tomu, že ľudia začali vynechávať raňajky z každodennej stravy, čo so sebou prinieslo hrozbu zdravotných problémov.Súčasné vedecké poznanie nabáda k návratu k pravidelným raňajkám, ktoré by mali tvoriť približne pätinu celkového denného energetického príjmu človeka. Ich vynechanie sa totiž môže prejaviť stratou koncentrácie, ale aj zhoršením krátkodobej pamäte. Preto sú raňajky dôležité najmä pre žiakov, ktorí ak neraňajkujú, sú v škole menej sústredení a zvyšuje sa v ich prípade aj riziko nadváhy a obezity.Podľa odborníkov z oblasti verejného zdravotníctva sú cereálie s obsahom celozrnnej múky, zaliate mliekom či jogurtom, doplnené ovocím, pre deti ideálnymi raňajkami. Prečo? Cereálie s celozrnným obsahom totiž obsahujú všetky jedlé časti obilnín. Sú preto skvelým zdrojom vitamínov, minerálnych látok, vlákniny, škrobu a iných živín. Obsahujú aj vlákninu, ktorá sa nachádza najmä v obaloch a klíčkoch obilninových zŕn a je prospešná pre trávenie.Aj nedávna európska štúdia mládeže vo veku od 12 do 17 rokov ukázala, že tí, ktorí pravidelne jedia cereálie, prijímajú viac vápnika ako ich rovesníci, ktorí si na raňajky doprajú niečo iné. Ich raňajky tiež obsahujú viac horčíka, vitamínov B, ako sú kyselina listová (vitamín B9), vitamín B12 alebo riboflavín (vitamín B2), a viac vlákniny.Pri nákupe raňajkových cereálií treba dbať na ich správny výber. Napríklad, raňajkové cereálie od Nestlé neobsahujú žiadne umelé farbivá či dochucovadlá. Sú vyrábame z prísad, ktoré dôverne poznáme: celozrnné obilniny, lahodné kakao, med či škorica. Obsahujú samozrejme aj nevyhnutnú dávku cukru. Predpojatosť k cukrom v cereáliách však nie je na mieste. Štúdie ukazujú, že cukry pochádzajúce z raňajkových cereálií tvoria približne iba 5 % priemerného denného príjmu pridaného cukru u dospelých a 8 % u detí. A tiež, že deti, ktoré jedia predsladené raňajkové cereálie, nemajú vyšší celkový denný príjem cukru v porovnaní s tými, ktoré ich nejedia. V cereáliách od Nestlé určených pre deti a mládež sa v súčasnosti nenachádza viac ako 9 g cukru v jednej 30-gramovej porcii, žiadna pridaná soľ a ani umelé sladidlá.Nestlé je prvý veľký výrobca cereálií, ktorý pridal celozrnné obilniny do svojich raňajkových cereálií. Urobil tak už v roku 2003 a odvtedy ich podiel stále zvyšoval. Napríklad, v raňajkových cereáliách od NESQUIK® je teraz o 50 % viac celozrnných obilnín ako v roku 2003. Teraz tak môže celá rodina s cereáliami od Nestlé získať dôležité živiny hneď zrána.Informačný servis