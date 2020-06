Kollárov poslanec neuviedol v majetkovom priznaní firmu vo Viedni, Zastavme korupciu podáva podnet

Firma má byť neaktívna

Tvrdenia poslanca nesedia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.6.2020 - Nadácia Zastavme korupciu podáva podnet na poslanca Ľudovíta Gogu (Sme rodina), ktorý v majetkovom priznaní neuviedol vlastnú firmu. Podľa rakúskeho obchodného registra bol Goga jediným majiteľom aj konateľom firmy Communications MobiNil GmbH so sídlom vo Viedni.Upozornila na to Nadácia Zastavme korupciu na svojej webovej stránke. „Poslanec absenciu tohto údaju v majetkovom priznaní vysvetľoval novinárom tým, že na obchodnú spoločnosť zabudol. Spoločnosť má byť podľa jeho slov tiež niekoľko rokov neaktívna,“ vysvetľuje nadácia.Z odovzdanej účtovnej závierky na rakúskom súde k 31. decembru 2017 vyplýva, že firma bola aktívna a jej bilancia sa pohybovala na úrovni 151 117 eur. V majetkovom priznaní z rokov 2015, 2016 a ďalších až po súčasnosť Goga opakovane uviedol, že nepodniká, dopĺňa nadácia.Zastavme korupciu ďalej upozorňuje, že tvrdenia poslanca nesedia, keďže podľa dokumentu z rakúskeho súdu Goga 20. januára 2020 robil za firmu úkony. Žiadal o zmenu sídla obchodnej spoločnosti a na žiadosti je jeho vlastnoručný podpis.„Vo veci sme podali podnet na Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre nezlúčiteľnosť funkcií . Žiadame, aby Výbor majetkové priznanie preveril. Aj ďalšie verejne dostupné dokumenty dosvedčujú, že poslanec podnikal už vo funkcii poslanca, no v majetkových priznaniach to zabudol uviesť,“ dodala nadácia.Podľa ústavného zákona verejný funkcionár nesmie podnikať a nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti.