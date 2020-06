Otvorená prokuratúra môže prekážať len mafiánom, povedala Andrejuvová a Kuffa by podporil Lipšica

Zastal sa nenarodených detí

Andrejuvová podporila verejnú voľbu

9.6.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda ústavnoprávneho výboru parlamentu Milan Vetrák ( OĽaNO ) v rozprave k novým pravidlám výberu kandidáta na šéfa prokuratúry povedal, že prokuratúra potrebuje systémovú zmenu a nestačí len jej „dolaďovanie“.Jeho stranícka kolegyňa, poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽaNO), vyhlásila, že otvorená generálna prokuratúra môže prekážať len „mafiánom, bielym golierom a politikom, ktorí porušovali zákony tejto krajiny“.Debata o novele zákona o prokuratúre sa v pléne parlamentu skončila, vystúpili k nej všetci prihlásení poslanci. Dnes podvečer by sa malo hlasovať o tom, či novela postúpi do druhého čítania.Nezaradený poslanec Štefan Kuffa v diskusii povedal, že by podporil expolitika a advokáta Daniela Lipšica ako kandidáta na pozíciu generálneho prokurátora. Zdôvodnil to tým, že Lipšic sa ako jeden z mála na ústavnom súde zastal nenarodených detí. Kuffovi neprekáža, že Lipšic bol v minulosti poslancom parlamentu a dvojnásobným ministrom.Poslankyňa Monika Péter ( Sme rodina ) v rozprave uviedla, aby sa nespájalo prijímanie novely zákona o prokuratúre s glorifikáciou jednotlivcov. Žiadne mená v tejto súvislosti nepovedala.Podľa poslanca Vetráka je potrebné položiť si otázku, „akú prokuratúru na Slovensku chceme“. Či má byť viac otvorená, aby na jej čele bola dôveryhodná osoba, ktorá nebude zametať kauzy pod koberec a či chcú obyvatelia Slovenska pretrhnúť väzby niektorých prokurátorov na organizovaný zločin.Nevidí problém v tom, že novelu zákona o prokuratúre predkladajú vládni poslanci. Podľa neho nie sú „zdvíhači“ rúk a zastáva názor, že naplnenie vládneho programu by malo byť rozdelené medzi členov vlády a poslancov.Poslankyňa Andrejuvová zdôraznila, že na generálnej prokuratúre sa musia otvoriť okná aj dvere a nestačia iba kozmetické úkony. „Do rybníka potrebujeme pustiť šťuku,“ povedala. Podporila verejnú voľbu kandidáta na post generálneho prokurátora.V tejto súvislosti upozornila, že podozrenia s kupovaním hlasov poslancov sa spájajú s tajnou voľbou kandidáta na šéfa prokuratúry, keď v minulosti len o jeden hlas nebol opätovne za šéfa prokuratúry zvolený Dobroslav Trnka.Medzi najpodstatnejšie zmeny v novele zákona o prokuratúre patria verejné vypočutie kandidátov na ústavnoprávnom výbore, rozšírenie okruhu subjektov, ktoré môžu navrhovať kandidátov za šéfa prokuratúry, a to, že sa o pozíciu kandidáta na post generálneho prokurátora môže uchádzať aj osoba, ktorá nie je prokurátorom.