Kollárova Sme rodina je dohodnutá s Kolíkovou na reforme súdnej mapy, s kompromisnou verziou sú všetci spokojní

27.3.2022 (Webnoviny.sk) - Hnutie Sme rodina je dohodnuté s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (nom. SaS) na reforme súdnej mapy.Potvrdil to predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár v relácii V politike na TA3. Hnutie je tak s kompromisnou verziou súdnej mapy spokojné a podporuje ju.Kollár skonštatoval, že v súčasnosti sa čaká len na zopár koaličných poslancov, ktorí sa snažia s ministerkou rokovať. Podľa predseda parlamentu spravila Kolíková veľký kompromis. Hnutie Sme rodina tiež napríklad ustúpilo pri návrhu o zriadení mestských súdov v Bratislave a Košiciach.„Boli sme tvrdo proti tým mestským súdom. Len tým, že v Košiciach je jedna budova, kde sedia všetky súdy, tak tam nám to neprekáža. V Bratislave sme neustúpili. Dohodli sme sa, že tam by mohli byť štyri samostatné súdy,“ uzavrel.