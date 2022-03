Blinken rýchlo opravil Bidenove vyjadrenia o Putinovi a tvrdí, že USA sa nesnažia o zmenu režimu v Rusku

27.3.2022 - USA sa nesnažia zosadiť ruského prezidenta Vladimira Putina napriek ostrému odsúdeniu ruskej invázie na Ukrajinu. Povedal to v nedeľu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken Vyjadril sa takto deň po tom, ako prezident USA Joe Biden počas prejavu vo Varšave uviedol: „Preboha, tento človek nemôže zostať pri moci."Na tlačovej konferencii v Jeruzaleme Blinken konštatoval, že Biden to myslel tak, že „Putin nemôže mať moc viesť vojnu alebo podnikať agresiu proti Ukrajine alebo komukoľvek inému". Podľa Blinkena USA opakovane uviedli, že „nemáme stratégiu zmeny režimu v Rusku". „V tomto prípade, rovnako ako v iných prípadoch, je to vecou ľudu dotknutej krajiny. Je to vecou ruského ľudu," dodal šéf americkej diplomacie.