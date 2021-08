Kollárova Sme rodina sa vyhráža odchodom z vlády, ak sa zopakuje Pčolinského situácia (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

31.8.2021 (Webnoviny.sk) - Hnutie Sme rodina zvažuje odchod z vlády, ak sa zopakuje to, čo sa stalo bývalému šéfovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému . Uviedol to na utorkovej tlačovej besede predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár s tým, že Pčolinský sa do funkcie riaditeľa SIS nevráti.V danom prípade boli podľa neho porušené všetky možné zákony. Pčolinského advokát Ondrej Urban priblížil, že ide o 17 hrubých porušení trestného poriadku a ďalších porušení trestného zákona.„Pred viac ako polrokom sme upozorňovali na to, že by bolo veľmi zlé, ak by sa kyvadlo spravodlivosti vychýlilo z toho mafiánskeho spôsobu vládnutia Roberta Fica a presunulo sa na opačnú stranu, kde by si skupina ľudí privatizovala spravodlivosti, aj keď v mene pekného cieľa,“ povedal Kollár. Hnutie Sme rodina sa od takýchto praktík dištancuje. Generálna prokurátora SR v utorok zrušila vznesenie obvinenia voči podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi Dane Arpášovej a tiež obe obvinenia voči exriaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému.