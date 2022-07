Kollárovci: Radi vidíme, že naša muzika prináša ľuďom pozitívne emócie

Kollárovci patria medzi popredné formácie na slovenskej hudobnej scéne, ich hlavným zameraním je slovenská ľudová pieseň v nových aranžmánoch, v repertoári majú aj vlastné autorské piesne. Na scéne sú títo populárni umelci z goraľského regiónu od roku 1997, na svojom konte majú tucet vydaných albumov a štyri DVD. Čo je však dôležité, okrem vlastných sólových koncertov sú už roky súčasťou letných hudobných festivalov a majú rovnaký úspech ako rockové kapely.





Nechýbali ani v piatok 1. júla na Topfeste. Ľudovku majú rovnako radi všetci mladší aj dospelejší a spevokol 'topfest' si spolu s kapelou zaspieval Guraľu, V maľovanej pivnici, Tri razy kukulienka zakukala, Pustite ma mamko, Na Kráľovej holi či Sokoly.“Boli sme prekvapení, že aj napriek tomu, aká bola veľká horúčava, tí ľudia žili, akoby bolo iba 20 stupňov. Leto máme veľmi nabité, pretože dva roky sa nehralo, jednoducho si nemôžeme dovoliť ani letné dovolenky, pretože pracujeme počas leta, máme to plné do septembra, tak uvidíme čo prinesie doba. Na každého muzikanta a interpreta dobre pôsobí, keď vidí tú nefalšovanú ľudskú radosť a zábavu z toho, že tá muzika im prináša pozitívne emócie, je to skvelé pre každého muzikanta, že rozdáva ľuďom radosť. V našej kapele je problém zahrať hodinový koncert, pretože my máme 12 vydaných CD. Prídeme z pódia dole a naši fanúšikovia hovoria – chlapci, túto či túto ste nehrali. Nedá sa všetko obsiahnuť, museli by sme mať trojhodinový koncert,“ povedal pre TASR Štefan Kollár.