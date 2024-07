Kolo Muani si vyskúšal Mbappého ochrannú masku. Kylian cez ňu nič nevidí, hovorí francúzsky útočník

Zanechá v Nemecku stopu?

Môže priviesť Francúzsko k titulu

8.7.2024 (SITA.sk) - Útočník francúzskej futbalovej reprezentácie Randal Kolo Muani až po vyskúšaní ochrannej masky svojho spoluhráča Kyliana Mbappého pochopil, aké ťažkosti so zrakom táto pomôcka spôsobuje. „Naozaj nevidíte nič,“ vyhlásil Kolo Muani.Mbappé utrpel zlomeninu nosa počas úvodného zápasu Francúzska na turnaji proti Rakúčanom (1:0). Dvadsaťpäťročný útočník následne vynechal súboj proti Holanďanom (0:0), no vrátil sa do akcie v dueli proti Poliakom (1:1), v ktorom skóroval.Vo vyraďovacej časti šampionátu sa Mbappé zatiaľ nezapísal do streleckej listiny.Napriek tomu Kolo Muani na tlačovej konferencii v tréningovom kempe Francúzska v nemeckom Paderborne obhajoval kapitána „Les Bleus“, pričom vyzdvihol jeho vodcovské schopnosti a zdôraznil, že Mbappé má ešte čas na to, aby na európskom šampionáte v Nemecku zanechal svoju stopu. Francúzsko v utorok nastúpi v semifinále turnaja proti Španielom.„Pre neho je to prirodzené,“ povedal Kolo Muani o 25-ročnom Mbappém v úlohe kapitána. „Má dar viesť tím. Poskytuje hráčom rady a nápady. Narodil sa na to, aby ťahal druhých nahor.“Mbappé tiež podľa Kola Muaniho čelí niektorým fyzickým problémom, ktoré sa podľa jeho slov vyriešia až počas prípravy v jeho novom klube - španielskom Reale Madrid.Kolo Muani verí, že aj keď Mbappé nie je v plnej forme, stále môže priviesť Francúzsko k titulu. „Aj keď sa mu nedarí dávať góly, je na nás, aby sme mu pomohli a postrčili ho vpred. Turnaj sa ešte neskončil. Okrem malej zlomeniny nosa je na tom fyzicky v poriadku,“ skonštatoval Kolo Muani z Paríža Saint-Germain.