Prvý súťažný blok uzavrel triumf Turgisa, v celkovej kvalifikácii sa nič nezmenilo

Triumf venoval tým, ktorí mu verili

Žiadna zmena v celkovej kvalifikácii

Vingegaard nespolupracoval

Skritizoval ho aj Evenepoel

Uctili si nórskeho cyklistu Andrého Dregeho

8.7.2024 (SITA.sk) - Tohtoročná edícia cyklistickej Tour de France má za sebou úvodný súťažný blok. Uzavrela ho nedeľňajšia 9. etapa so štartom aj cieľom v meste Troyes, ktorá merala 199 km jej súčasťou bolo aj 14 úsekov po štrkových cestách.Jej víťazom sa napokon stal domáci pretekár Anthony Turgis z tímu Total Energies, ktorý najlepšie zvládol špurt osemčlennej skupiny z úniku. Druhý finišoval Brit Thomas Pidcock ( Ineos Grenadiers ) a tretí skončil Kanaďan Derek Gee (Israel-Premier Tech).„Je to úžasné, už poriadne dlho som nedosiahol žiadne víťazstvo. Máme za sebou poriadne dlhý deň. Tím do mňa vložil dôveru a dal mi voľnú ruku. Venujem tento triumf všetkým ľuďom, ktorí mi verili," zhodnotil Turgis.V celkovej klasifikácii sa nič nezmenilo, keďže skupina favoritov prišla do cieľa spolu. Slovinec Tadej Pogačar , ktorý od stredy jazdí v žltom drese lídra, sa síce počas etapy pokúšal odpútať od súperov, tí ho však pozorne strážili.Jazdec tímu UAE Emirates má v priebežnom poradí náskok 33 sekúnd pred Belgičanom Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step), obhajca prvenstva Dán Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je tretí so stratou 1:15 minúty na vedúceho muža.V jednom okamihu sa z pelotónu odpútali Pogačar, Evenepoel aj Vingegaard, no Dán s uvedenou dvojicou nespolupracoval a trio sa napokon vrátilo do pelotónu.„Isto si to zapamätám. Každý však ide svoje vlastné preteky, takže nemám nič proti jeho rozhodnutiu. Ja rád jazdím so srdcom a nedeľa bola jedným z tých dní," zhodnotil slovinský líder poradia, ktorý v minulosti ovládol Tour v rokoch 2020 a 2021.Na otázku, ako si vysvetľuje rozhodnutie Dána a jeho tímu nespolupracovať, Slovinec odpovedal: „Myslím si, že sa ma boja, preto ma len nasledujú." Vingegaard „pokryl" Pogačarov pokus o únik aj približne 20 kilometrov pred cieľom a keďže mu opäť nestriedal, obaja sa vrátili do hlavného poľa. Úspešne sa neskončila snaha Slovinca aj 8 km pred páskou.Stratégiu Vingegaarda kritizoval aj Evenepoel.„Je to škoda, že s nami Jonas nestriedal, pretože inak by to bol koniec pretekov a my sme mohli prísť do cieľa s náskokom troch či štyroch minút," povedal Belgičan a dodal: „Keď je toto ich stratégia, nič s tým nespravíme".V pondelok má pelotón voľný deň na načerpanie síl pred druhým súťažným blokom, ktorý počas víkendu vyvrcholí v Pyrenejach.Celá Tour de France si v nedeľu uctila aj nórskeho cyklistu Andrého Dregeho z tímu Coop-Repsol, ktorý v sobotu popoludní zahynul po páde pri zjazde na podujatí Okolo Rakúska. Pred štartom 9. etapy TdF prišli na štart o päť minút skôr jazdci nórskeho zoskupenia Uno-X Mobility, zvyšok pelotónu zostal v úzadí počas dlhého aplauzu pre zosnulého 25-ročného Nóra.