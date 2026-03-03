Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 3.3.2026
 Meniny má Bohumil, Bohumila
 24hod.sk    Z domova

03. marca 2026

Kolobežkárka sa zrazila s autom pri Rimavskej Sobote, do nemocnice ju odvážal vrtuľník – FOTO


Kolobežkárka sa zrazila s autom, do nemocnice ju odvážal vrtuľník. O nehode, ktorá sa stala v utorok v popoludňajších hodinách v obci Včelince (okres Rimavská Sobota), informovalo na sociálnej sieti Krajské ...



nehoda 676x451 3.3.2026 (SITA.sk) - Kolobežkárka sa zrazila s autom, do nemocnice ju odvážal vrtuľník. O nehode, ktorá sa stala v utorok v popoludňajších hodinách v obci Včelince (okres Rimavská Sobota), informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.


Podľa predbežných informácií z miesta nehody, mala 28-ročná žena jazdiaca na kolobežke vyjsť z vedľajšej cesty na hlavnú, pričom nedala prednosť v jazde osobnému autu a došlo k zrážke," uviedla polícia. Doplnila, že žena utrpela pri náraze, ktoré si vyžiadali jej letecký prevoz do nemocnice.

Na mieste nehody bol prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy," dodali policajti s tým, že bližšie okolnosti nehody, ako aj jej presná príčina, sú predmetom ďalšieho objasňovania.


Zdroj: SITA.sk - Kolobežkárka sa zrazila s autom pri Rimavskej Sobote, do nemocnice ju odvážal vrtuľník – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

