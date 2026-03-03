|
Utorok 3.3.2026
Meniny má Bohumil, Bohumila
03. marca 2026
Raši rokoval s egyptským veľvyslancom o aktuálnej bezpečnostnej situácii na Blízkom východe – FOTO
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) rokoval s veľvyslancom Egyptskej arabskej republiky ...
Zdieľať
3.3.2026 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) rokoval s veľvyslancom Egyptskej arabskej republiky v SR, Walidom Mohamedom Ismailom Mahmoudom. Ako informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, v rámci rokovania sa venovali najmä aktuálnej bezpečnostnej situácii na Blízkom východe, a tiež spolupráci pri repatriácii slovenských občanov z oblastí zasiahnutých konfliktom v Iráne. Raši informoval, že o situácii na Blízkom východe komunikujeme so všetkými relevantnými partnermi.
„V tomto kontexte požiadal egyptskú stranu o súčinnosť pri praktických logistických opatreniach, najmä o súhlas s repatriačnými preletmi nášho evakuačného špeciálu cez Egypt. Veľvyslanec Mahmoud predsedu Národnej rady SR ubezpečil, že egyptská strana bude plne súčinná pri zabezpečení náležitostí, ktoré súvisia s pomocou našim občanom," uviedli z Kancelárie NR SR.
V rámci rokovania sa dotkli aj širšieho regionálneho kontextu a úlohy Egypta v stabilizácii regiónu. „Slovenská strana ocenila aktívne sprostredkovateľské úsilie Egypta v súvislosti s konfliktom v pásme Gazy a jeho angažovanosť pri humanitárnych opatreniach vrátane sprostredkovania zdravotníckych evakuácií," doplnil z parlamentnej kancelárie.
V ďalšej časti rozhovoru sa venovali aj téme bilaterálnych vzťahov. Egypt je pre Slovensko dlhodobo turisticky aj hospodársky významným partnerom. Na rokovaní partneri potvrdili záujem pokračovať v rozvoji ekonomickej spolupráce a nadviazať aj na nedávno uzavretú Medzivládnu dohodu o hospodárskej spolupráci.
„Predseda NR SR zároveň vyjadril pripravenosť podporiť rozvoj medziparlamentných kontaktov a odborného dialógu na úrovni parlamentných výborov, vrátane možnosti recipročne uskutočniť oficiálne návštevy na úrovni predsedov parlamentov," uzavreli z Kancelárie NR SR.
Zdroj: SITA.sk - Raši rokoval s egyptským veľvyslancom o aktuálnej bezpečnostnej situácii na Blízkom východe – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
