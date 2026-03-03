Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

03. marca 2026

Raši rokoval s egyptským veľvyslancom o aktuálnej bezpečnostnej situácii na Blízkom východe – FOTO


Tagy: Konflikt Izrael - Irán napätie na Blízkom východe predseda Národnej rady SR Veľvyslanec

Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) rokoval s veľvyslancom Egyptskej arabskej republiky ...



rasi 676x456 3.3.2026 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) rokoval s veľvyslancom Egyptskej arabskej republiky v SR, Walidom Mohamedom Ismailom Mahmoudom. Ako informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, v rámci rokovania sa venovali najmä aktuálnej bezpečnostnej situácii na Blízkom východe, a tiež spolupráci pri repatriácii slovenských občanov z oblastí zasiahnutých konfliktom v Iráne. Raši informoval, že o situácii na Blízkom východe komunikujeme so všetkými relevantnými partnermi.

Egypt bude plne súčinný


V tomto kontexte požiadal egyptskú stranu o súčinnosť pri praktických logistických opatreniach, najmä o súhlas s repatriačnými preletmi nášho evakuačného špeciálu cez Egypt. Veľvyslanec Mahmoud predsedu Národnej rady SR ubezpečil, že egyptská strana bude plne súčinná pri zabezpečení náležitostí, ktoré súvisia s pomocou našim občanom," uviedli z Kancelárie NR SR.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


V rámci rokovania sa dotkli aj širšieho regionálneho kontextu a úlohy Egypta v stabilizácii regiónu. „Slovenská strana ocenila aktívne sprostredkovateľské úsilie Egypta v súvislosti s konfliktom v pásme Gazy a jeho angažovanosť pri humanitárnych opatreniach vrátane sprostredkovania zdravotníckych evakuácií," doplnil z parlamentnej kancelárie.

Venovali sa aj bilaterálnym vzťahom


V ďalšej časti rozhovoru sa venovali aj téme bilaterálnych vzťahov. Egypt je pre Slovensko dlhodobo turisticky aj hospodársky významným partnerom. Na rokovaní partneri potvrdili záujem pokračovať v rozvoji ekonomickej spolupráce a nadviazať aj na nedávno uzavretú Medzivládnu dohodu o hospodárskej spolupráci.


Predseda NR SR zároveň vyjadril pripravenosť podporiť rozvoj medziparlamentných kontaktov a odborného dialógu na úrovni parlamentných výborov, vrátane možnosti recipročne uskutočniť oficiálne návštevy na úrovni predsedov parlamentov," uzavreli z Kancelárie NR SR.


Zdroj: SITA.sk - Raši rokoval s egyptským veľvyslancom o aktuálnej bezpečnostnej situácii na Blízkom východe – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

