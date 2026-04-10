Piatok 10.4.2026
Meniny má Igor
10. apríla 2026
Kolóny v smere do Bratislavy, komplikovaná situácia súvisí s uzatvorením diaľnice D1 z dôvodu stavebných prác – VIDEO, FOTO
10.4.2026 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje vodičov na zhoršenú dopravnú situáciu na diaľnici D1 v smere do Bratislavy a na priľahlých cestných komunikáciách v okrajových mestských častiach mesta, ako aj v okolí obce Ivanka pri Dunaji a mesta Senec.
Ako informuje bratislavský policajný hovorca Lukáš Pecek, podľa aktuálnych informácií sa na diaľnici D1 vytvorila kolóna, ktorá pokračuje až po zjazd Bernolákovo. Na túto situáciu nadväzujú ďalšie dopravné obmedzenia na cestách nižších tried.
„Zjazd z diaľnice smerom na cestu II/127 je výrazne preťažený, pričom kolóna vozidiel siaha až po križovatku pri veľkoobchod s potravinami v obci Ivanke pri Dunaji. Následne sa kolóna tvorí aj na ceste I/61 (Senecká cesta) a zasahuje až po obec Veľký Biel," konštatuje policajný hovorca s tým, že dopravné kolóny evidujú aj na diaľničnom zjazde na Senec, kde sa vozidlá hromadia najmä na zjazdových vetvách. Komplikovaná situácia v doprave súvisí s uzatvorením diaľnice D1 z dôvodu stavebných prác.
„Situáciu na mieste aktívne monitorujeme a operatívne prijímame opatrenia s cieľom zabezpečiť plynulosť hlavného obchádzkového ťahu a zmiernenie dopravných komplikácií," dodal hovorca. Podľa polície je doprava vo všetkých dotknutých úsekoch zhustená, ale prejazdná. Vodičov vyzývajú aby rešpektovali pokyny policajtov, aby sa vyhli rizikovému otáčaniu v kolónach a aby zvýšili opatrnosť a sledovali aktuálnu dopravnú situáciu.
Zdroj: SITA.sk - Kolóny v smere do Bratislavy, komplikovaná situácia súvisí s uzatvorením diaľnice D1 z dôvodu stavebných prác – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Slovenská advokátska komora vyhodnotila sťažnosť policajnej inšpekcie voči Kubinovi ako nedôvodnú
Proces v kauze vraždy Kuciaka a prípravy vrážd Žilinku a Lipšica pokračuje čítaním výpovedí
