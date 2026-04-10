Piatok 10.4.2026
Meniny má Igor
10. apríla 2026
Slovenská advokátska komora vyhodnotila sťažnosť policajnej inšpekcie voči Kubinovi ako nedôvodnú
Tagy: advokát Generálny prokurátor SR Paragraf 363 Trestného poriadku Policajná inšpekcia Sťažnosť vyjadrenia
Slovenská advokátska komora vyhodnotila ako nedôvodnú sťažnosť Úradu inšpekčnej služby, ...
10.4.2026 (SITA.sk) - Slovenská advokátska komora vyhodnotila ako nedôvodnú sťažnosť Úradu inšpekčnej služby, ktorú ešte v lete 2025 podali na advokáta Petra Kubinu. Informoval o tom advokát na sociálnej sieti. Dôvodom sťažnosti boli príspevky Kubinu týkajúce sa činnosti inšpekcie, ktoré ÚIS označil za zastrašovanie až vyhrážanie.
Podľa SAK však vyjadrenia nedosiahli takú intenzitu, aby mohli znížiť dôstojnosť advokátskeho stavu. Podľa komory tiež nie je možné vždy od advokáta vyžadovať 100-percentnú mieru zdržanlivosti vo verejných vyjadreniach, najmä v prípadoch, ak ide o verejnú komunikáciu v záujme klienta a za situácie zvýšeného verejného záujmu o konkrétny prípad.
„Keďže Úrad inšpekčnej služby vlani v lete bombasticky zverejnil informáciu, že na mňa podal sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru pre porušenie advokátskych predpisov a etiky, považujem za potrebné zverejniť aj výsledok tohto počinu a dať za ním bodku. Vyčkal som nejaký čas, či to urobia sami. Keďže tak nespravili, robím to ja,“ komentoval rozhodnutie SAK Kubina.
Takto podľa neho dopadajú zjavne neopodstatnené sťažnosti, ktorými niektoré osoby vo vysokých verejných funkciách obťažujú a zastrašujú advokátov za výkon ich povolania, čím zároveň implicitne oceňujú kvalitu ich práce.
„Samoregulačné mechanizmy chrániace integritu a nezávislosť advokácie, a tiež advokátov pred útokmi zo strany nositeľov politickej moci zatiaľ spoľahlivo fungujú,“ doplnil advokát.
Úrad inšpekčnej služby v júli 2025 označil niektoré vyjadrenia advokáta za zastrašovanie až vyhrážanie, pričom avizoval podanie trestného oznámenia, ako aj sťažnosti na SAK. Dôvodom bol status advokáta na sociálnej sieti pod názvom Koncoročné vysvedčenie pre tím „Veritas“: neprospeli.
Policajná inšpekcia upozornila na časť statusu, v ktorej Kubina vyhlásil, že „všetci tí, ktorí sa na týchto nedôvodných a šikanóznych stíhaniach podieľajú, by mali pamätať na to, že premlčacie doby trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti sú pomerne dlhé“.
„Úrad inšpekčnej služby sa ohradzuje a vyprosuje si naratív pána advokáta, ktorý je možné vnímať ako zastrašovanie, ba až vyhrážanie sa trestným stíhaním policajtov ÚIS, keď príde k výmene vlády a tým pádom aj vedenia ÚIS,“ uviedla vtedy inšpekcia s tým, že doposiaľ neexistuje žiadne rozhodnutie Ústavného súdu SR o nezákonnom konaní policajnej inšpekcie.
„Nerozumieme preto dôvodom, prečo Kubina už do budúcna prejudikuje trestné stíhanie policajtov ÚIS,“ zdôraznila inšpekcia a doplnila, že aj napriek tomu, že subjektívne vyjadrenia Kubinu nemajú vplyv na prácu policajnej inšpekcie, podávajú trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu vyhrážania a podnet na advokátsku komoru pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia advokáta.
Advokát Peter Kubina vo svojom facebookovom statuse v lete 2025 vystavil „koncoročné vysvedčenie pre tím Veritas“ s výsledkom „neprospeli“. Ako vtedy pripomenul, generálny prokurátor Maroš Žilinka paragrafom 363 zrušil obvinenie vyšetrovateľa Pavla Ďurku vo veci známej ako „otočka”.
Prokurátor podľa neho potvrdil, že Ďurka pri „otočke” obvineného Patrika Vidašiča konal zákonne a chránil verejný záujem na predchádzaní páchania trestnej činnosti a nezneužil žiadnu svoju právomoc.
„Spoločnosť by za to mala byť vyšetrovateľovi Ďurkovi vďačná, hoci on sám nič také nežiadal ani neočakával,“ uviedol minulý rok Kubina s tým, že namiesto vďaky sa však dočkal krivého obvinenia a ročného trestného stíhania.
Za stíhaním podľa slov advokáta stoja konkrétne osoby, a to vyšetrovateľ ÚIS a vedúci špecializovaného tímu Veritas Juraj Lukáč, ktorý obvinenie vzniesol, a prokurátor Krajskej prokuratúry Trnava Michal Žeňuch, ktorý toto obvinenie napriek podanej dôvodnej sťažnosti obhajoby potvrdil.
„Podľa generálneho prokurátora obaja závažným spôsobom porušili zákon a práva obvineného Ďurku tým, že ignorovali viaceré podstatné dôkazy svedčiace v jeho prospech,“ pripomenul Kubina. Advokát podotkol, že táto vec bola prvým obvinením vzneseným zo strany tímu Veritas.
Uznesenie generálneho prokurátora, ktorým zrušil obvinenie vyšetrovateľa Pavla Ďurku, bolo podľa Kubinu koncoročným vysvedčením za prvý rok činnosti tímu Veritas so známkou „neprospeli”. Kubina súčasne skonštatoval, že nepochybuje, že z rovnakých dôvodov uspejú vo všetkých prípadoch stíhaných čestných policajtov.
„Všetci, ktorí sa na týchto nedôvodných a šikanóznych stíhaniach podieľajú, by mali pamätať na to, že premlčacie doby trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti sú pomerne dlhé (nie, tieto sa novelou neskracovali). A tí, ktorí sú na samom spodku pyramídy a vykonávajú túto objednávku, by si mali uvedomiť, že pod všetkými tými nezákonnými rozhodnutiami a postupmi sú ich podpisy a nie podpisy tých, ktorí na nich zhora tlačia,“ vyhlásil Kubina s tým, že ak raz opäť začne platiť zákon pre všetkých, „objednávatelia a návodcovia z Olympu bez mihnutia oka hodia svojich podriadených vykonávateľov špinavej roboty cez palubu“.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská advokátska komora vyhodnotila sťažnosť policajnej inšpekcie voči Kubinovi ako nedôvodnú © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa SAK však vyjadrenia nedosiahli takú intenzitu, aby mohli znížiť dôstojnosť advokátskeho stavu. Podľa komory tiež nie je možné vždy od advokáta vyžadovať 100-percentnú mieru zdržanlivosti vo verejných vyjadreniach, najmä v prípadoch, ak ide o verejnú komunikáciu v záujme klienta a za situácie zvýšeného verejného záujmu o konkrétny prípad.
Porušenie predpisov a etiky
„Keďže Úrad inšpekčnej služby vlani v lete bombasticky zverejnil informáciu, že na mňa podal sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru pre porušenie advokátskych predpisov a etiky, považujem za potrebné zverejniť aj výsledok tohto počinu a dať za ním bodku. Vyčkal som nejaký čas, či to urobia sami. Keďže tak nespravili, robím to ja,“ komentoval rozhodnutie SAK Kubina.
Takto podľa neho dopadajú zjavne neopodstatnené sťažnosti, ktorými niektoré osoby vo vysokých verejných funkciách obťažujú a zastrašujú advokátov za výkon ich povolania, čím zároveň implicitne oceňujú kvalitu ich práce.
„Samoregulačné mechanizmy chrániace integritu a nezávislosť advokácie, a tiež advokátov pred útokmi zo strany nositeľov politickej moci zatiaľ spoľahlivo fungujú,“ doplnil advokát.
Koncoročné vysvedčenie pre tím "Veritas"
Úrad inšpekčnej služby v júli 2025 označil niektoré vyjadrenia advokáta za zastrašovanie až vyhrážanie, pričom avizoval podanie trestného oznámenia, ako aj sťažnosti na SAK. Dôvodom bol status advokáta na sociálnej sieti pod názvom Koncoročné vysvedčenie pre tím „Veritas“: neprospeli.
Policajná inšpekcia upozornila na časť statusu, v ktorej Kubina vyhlásil, že „všetci tí, ktorí sa na týchto nedôvodných a šikanóznych stíhaniach podieľajú, by mali pamätať na to, že premlčacie doby trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti sú pomerne dlhé“.
„Úrad inšpekčnej služby sa ohradzuje a vyprosuje si naratív pána advokáta, ktorý je možné vnímať ako zastrašovanie, ba až vyhrážanie sa trestným stíhaním policajtov ÚIS, keď príde k výmene vlády a tým pádom aj vedenia ÚIS,“ uviedla vtedy inšpekcia s tým, že doposiaľ neexistuje žiadne rozhodnutie Ústavného súdu SR o nezákonnom konaní policajnej inšpekcie.
Paragraf 363
„Nerozumieme preto dôvodom, prečo Kubina už do budúcna prejudikuje trestné stíhanie policajtov ÚIS,“ zdôraznila inšpekcia a doplnila, že aj napriek tomu, že subjektívne vyjadrenia Kubinu nemajú vplyv na prácu policajnej inšpekcie, podávajú trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu vyhrážania a podnet na advokátsku komoru pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia advokáta.
Advokát Peter Kubina vo svojom facebookovom statuse v lete 2025 vystavil „koncoročné vysvedčenie pre tím Veritas“ s výsledkom „neprospeli“. Ako vtedy pripomenul, generálny prokurátor Maroš Žilinka paragrafom 363 zrušil obvinenie vyšetrovateľa Pavla Ďurku vo veci známej ako „otočka”.
Prokurátor podľa neho potvrdil, že Ďurka pri „otočke” obvineného Patrika Vidašiča konal zákonne a chránil verejný záujem na predchádzaní páchania trestnej činnosti a nezneužil žiadnu svoju právomoc.
Prvé obvinenie zo strany tímu Veritas
„Spoločnosť by za to mala byť vyšetrovateľovi Ďurkovi vďačná, hoci on sám nič také nežiadal ani neočakával,“ uviedol minulý rok Kubina s tým, že namiesto vďaky sa však dočkal krivého obvinenia a ročného trestného stíhania.
Za stíhaním podľa slov advokáta stoja konkrétne osoby, a to vyšetrovateľ ÚIS a vedúci špecializovaného tímu Veritas Juraj Lukáč, ktorý obvinenie vzniesol, a prokurátor Krajskej prokuratúry Trnava Michal Žeňuch, ktorý toto obvinenie napriek podanej dôvodnej sťažnosti obhajoby potvrdil.
„Podľa generálneho prokurátora obaja závažným spôsobom porušili zákon a práva obvineného Ďurku tým, že ignorovali viaceré podstatné dôkazy svedčiace v jeho prospech,“ pripomenul Kubina. Advokát podotkol, že táto vec bola prvým obvinením vzneseným zo strany tímu Veritas.
Podpisy pod nezákonnými rozhodnutiami
Uznesenie generálneho prokurátora, ktorým zrušil obvinenie vyšetrovateľa Pavla Ďurku, bolo podľa Kubinu koncoročným vysvedčením za prvý rok činnosti tímu Veritas so známkou „neprospeli”. Kubina súčasne skonštatoval, že nepochybuje, že z rovnakých dôvodov uspejú vo všetkých prípadoch stíhaných čestných policajtov.
„Všetci, ktorí sa na týchto nedôvodných a šikanóznych stíhaniach podieľajú, by mali pamätať na to, že premlčacie doby trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti sú pomerne dlhé (nie, tieto sa novelou neskracovali). A tí, ktorí sú na samom spodku pyramídy a vykonávajú túto objednávku, by si mali uvedomiť, že pod všetkými tými nezákonnými rozhodnutiami a postupmi sú ich podpisy a nie podpisy tých, ktorí na nich zhora tlačia,“ vyhlásil Kubina s tým, že ak raz opäť začne platiť zákon pre všetkých, „objednávatelia a návodcovia z Olympu bez mihnutia oka hodia svojich podriadených vykonávateľov špinavej roboty cez palubu“.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská advokátska komora vyhodnotila sťažnosť policajnej inšpekcie voči Kubinovi ako nedôvodnú © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: advokát Generálny prokurátor SR Paragraf 363 Trestného poriadku Policajná inšpekcia Sťažnosť vyjadrenia
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Kolóny v smere do Bratislavy, komplikovaná situácia súvisí s uzatvorením diaľnice D1 z dôvodu stavebných prác – VIDEO, FOTO
Kolóny v smere do Bratislavy, komplikovaná situácia súvisí s uzatvorením diaľnice D1 z dôvodu stavebných prác – VIDEO, FOTO