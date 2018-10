Kolumbijčan Gaviria prestúpi z Quick-Stepu do SAE Team Emirates

Kolumbijský cyklista Fernando Gaviria (v modrom). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. októbra (TASR) - Kolumbijský cyklista Fernando Gaviria má pred sebou nečakaný prestup zo stajne Quick-Step Floors, s ktorou má platný kontrakt aj na nasledujúci rok, do konkurenčného SAE Team Emirates. Dôvodom majú byť financie, keďže belgický tím nemá na najbližšiu sezónu hlavného sponzora.V piatok o tom informoval portál cyclingnews.com s odvolaním sa na taliansky denník La Gazzetta dello Sport. Patrick Lefevere už pred časom oznámil, že tím prežije, no spoločnosť Quick-Step bude vystupovať len ako sekundárny sponzor. Nového hlavného partnera ešte nezohnal napriek tomu, že Quick-Step Floors má za sebou historickú sezónu, v ktorej doteraz získal rekordných 69 víťazstiev.Tým pádom sa znížia financie stajne a preto musia klesnúť aj náklady. Okrem elitného špurtéra Gaviriu by mal údajne odísť aj druhý muž celkového poradia Vuelty Enric Mas. Dvadsaťštyriročný Gaviria má za sebou vydarenú sezónu, počas ktorej nazbieral deväť víťazstiev. Najcennejšie dosiahol v 1. a 4. etape Tour de France, v oboch prípadoch odsunul na druhé miesto Slováka Petra Sagana.