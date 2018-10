Strohá Mourinhova tlačovka: Za krízou je veľa vecí, vieme byť lepší

Jose Mourinho, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 5. októbra (TASR) - Anglickému futbalovému klubu Manchester United sa nedarí a jeho tréner Jose Mourinho je pod stále väčším tlakom. Otázkam novinárov na súčasnú formu sa nevyhol ani na piatkovej tlačovej konferencii pred víkendovým zápasom Premier League s Newcastlom United, no príliš informácií im neposkytol. Rozhovor trval iba niečo vyše troch minút a portugalský kormidelník odpovedal len na päť otázok."Červení diabli" prežívajú menšiu krízu, v uplynulých dvoch ligových dueloch s Wolverhamptonom a West Hamom United získali len bod, v Lige majstrov remizovali s Valenciou 0:0 a v ligovom pohári vypadli po penaltovom rozstrele s Derby. Z desiatich súťažných duelov prebiehajúceho ročníka vyhrali len štyri.Za zlou formou je "mnoho vecí" a "dokážeme byť oveľa lepší" boli hlavné tézy brífingu, no ako byť lepší a ktoré veci sú konkrétne za štvorzápasovou sériou bez výhry a až desiatym miestom v tabuľke Premier League už tréner nespresnil. Mourinho akceptoval zodpovednosť za výkony, ale viac sa im nechcel venovať, v ďalších odpovediach sa sústredil len na najbližší zápas.Ten čaká jeho zverencov v sobotu o 18.30 na Old Trafford s Newcastlom, za ktorý by mal v bránke nastúpiť slovenský reprezentant Martin Dúbravka. Mourinho zdôraznil, že je potrebné získať všetky tri body.citoval ho goal.com.uviedol.Mourinho zároveň pochválil kormidelníka najbližšieho súpera Rafaela Beniteza.dodal.