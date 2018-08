Kolumbijčania hlasujú v referende. Chcú sprísniť boj proti korupcii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bogota 26. augusta (TASR) - V Kolumbii sa v nedeľu začalo referendum týkajúce sa sprísnenia boja s korupciou. Ide o prvý plebiscit svojho druhu.Korupcia je v Kolumbii považovaná za veľmi naliehavý problém. Niektorí aktivisti tvrdia, že "biele goliere" nahradili drogové gangy a príslušníkov polovojenských jednotiek a veľmi rýchlo sa vyšplhali na najvyššie miesta mocenského rebríčka, uviedla agentúra AP.Plebiscit iniciovala koalícia centristických a ľavicovo orientovaných politických strán. Referendum podporil aj konzervatívny prezident Iván Duque, ktorý Kolumbijčanov vyzval, aby prišli voliť a rozhodli o návrhu pozostávajúcom zo siedmich protikorupčných opatrení.Voliči v Kolumbii rozhodujú o tom, či senátori a poslanci dolnej komory parlamentu majú byť volení na najviac tri funkčné obdobia. Vyjadria sa aj k návrhu, aby volené osoby mali povinnosť zverejňovať informácie o svojich majetkových pomeroch a záznam o svojom hlasovaní vo voľbách. Návrh zahŕňa aj povinné zverejňovanie rozpočtu úradmi na všetkých stupňoch štátnej správy. Voliči sa vyjadria aj k návrhu, aby si osoby odsúdené za korupciu museli odpykať celý súdom vymeraný trest a nebolo možné prepustiť ich na slobodu predčasne. Predmetom referenda je aj návrh, aby štát vypovedal všetky zmluvy s jednotlivcami alebo spoločnosťami odsúdenými za korupciu. Podľa návrhu by sa mzdy poslancov Kongresu mali znížiť zo súčasného 40-násobku minimálnej mzdy v krajine na jej 25-násobok.Podľa spravodajského portálu Columbia Report nie je jasné, či sa organizátorom referenda podarí zmobilizovať dostatok kolumbijských voličov. Na to, aby referendum bolo platné, je potrebná účasť 12 miliónov voličov. Tá je otázna, pretože za posledných šesť mesiacov ide v Kolumbii už o štvrté hlasovanie.Agentúra AP vo svojej správe konštatuje, že väčšina Kolumbijčanov súhlasí s tvrdením, že korupcia je v krajine rozšírená "ako mor", ktorý treba zlikvidovať, iní sú však presvedčení, že referendum nie je tým najlepším spôsobom, ako to urobiť.Referendum bojkotujú kolumbijskí sudcovia, ktorí majú obavy, že hlasovanie povedie k zníženiu miezd v justícii - zákon totiž stanovuje, že platy pre najvyššie postavených sudcov by mali byť rovnaké ako platy členov Kongresu.