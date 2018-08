Prešovský kraj zrekonštruuje viac ako 30 školských zariadení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 26. augusta (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zmodernizuje do konca roka viac ako 30 školských zariadení. Krajskí poslanci vyčlenili na tento účel z rozpočtu 5,2 milióna eur. Školy by mali vyčerpať finančné prostriedky do konca roka, dovtedy by mali byť ukončené aj rekonštrukcie.uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.So zateplením budovy môže podľa jej slov rátať napríklad Stredná odborná škola (SOŠ) technická v Humennom, SOŠ drevárska vo Vranove nad Topľou, ale aj budova internátu SOŠ technickej v Poprade.vysvetlila Jeleňová.PSK vyčlenil zo svojho rozpočtu finančné prostriedky aj na modernizáciu vykurovacích systémov a rekonštrukciu kotolní. Peniaze na tento zámer získala Stredná umelecká škola (SUŠ) v Prešove, Spojená škola v Bardejove, SOŠ obchodu a služieb v Prešove a Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. Vo viacerých školách v kraji sa zrekonštruuje elektroinštalácia a osvetlí sa cvičebný priestor. Modernizáciou prejde SOŠ technická v Prešove, Gymnázium Konštantínova v Prešove a SOŠ Jarmočná v Starej Ľubovni. Okrem iného sa vynoví aj školská jedáleň na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove a školská jedáleň Hotelovej akadémie v Humennom.Multifunkčné ihriská pribudnú pri Strednej pedagogickej škole v Levoči a SOŠ polytechnickej v Humennom.uviedla Jeleňová.PSK vyčlenil zo svojho rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov na modernizáciu škôl a školských zariadení v tomto roku doposiaľ 5,2 milióna eur. V rámci bežných výdavkov uvoľnil školám a ich objektom 1,4 milióna eur. Z tohto balíka peňazí sa podľa hovorkyne financovala oprava budovy školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej, na čo išlo 519.000 eur. Oprava strechy a budovy školy a bloku B Spojenej školy v Bardejove si vyžiadala 135.000 eur a oprava rozvodov a príslušenstva ústredného kúrenia v SOŠ v Lipanoch 104.000 eur.skonštatovala Jeleňová.PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 76 stredných škôl, dve jazykové školy, jednu školu v prírode a jeden školský internát. Vlani vynaložil na rekonštrukciu školských zariadení 5,8 milióna eur, ďalších takmer 2,7 milióna eur získal z eurofondov.