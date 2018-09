Komáček a Mosný predstavia v Bratislave fantazijnú a mýtusovú tvorbu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Daniel Veselský Foto: TASR/Daniel Veselský

Bratislava 3. septembra (TASR) - Fantázia a mýtus je nová výstava maliara a grafika Mariána Komáčka a sochára Igora Mosného. Na nej od stredy (5.9.) predstaví verejnosti bratislavská Savoy Gallery výber z ich tvorby.Obaja po strednej umelecko-priemyselnej škole absolvovali štúdiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Okrem rovnakého roku narodenia (1959) ich spája priateľstvo, ale najmä identický tvorivý fenomén, ktorý rezonuje v duchovnom posolstve diel a je i názvom výstavy.Podľa kurátorky expozície Márie Horváthovej Komáček vníma farbu ako jedinečné médium a ťaží z jej nespútanej eruptívnej sily i jemnej decentnosti. V tvorbe vychádza z reálneho sveta, smeruje však do ríše poetickej imaginácie, kde otvára pred divákmi svet fantázie a snových zážitkov. Realita vo figurálnych kompozíciách dostáva príchuť výnimočnosti a tajomna, jemného humoru, sarkazmu až absurdity cez zmysluplnú reč symbolov a metafor. Hudba, umenie, svet módy a tajomná atmosféra kaviarní, mužský svet automobilov i nostalgie za hudbou Jimiho Hendrixa sú témy, ktoré často rezonujú v jeho dielach. Vracia sa i do histórie, kde v dávnych biblických i mytologických príbehoch hľadá symbolické paralely k súčasnému dianiu.charakterizuje vybrané diela Horváthová.Pre Mosného tvorbu je príznačné spájanie sochárskeho materiálu, najmä dreva a kameňa, s použitými nepotrebnými vecami. Preto súčasťou jeho sôch sú staré kovové reťaze, obruče, kolesá, podkovy. Tie tvarovou jedinečnosťou a adresnou symbolikou vnášajú do diel inú poetiku, metaforu i nadčasový odkaz.Výstava s voľným vstupom bude prístupná denne do 13. októbra.