SaS chce zrušiť dvojtýždňové moratórium na volebné prieskumy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) - Dvojtýždňový zákaz zverejňovania výsledkov volebných prieskumov pred voľbami by sa mal zrušiť. Výsledky prieskumov by sa nemali zverejňovať len v deň konania hlasovania. Navrhujú to poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS v novele zákona o volebnej kampani, ktorú predložili na septembrovú schôdzu parlamentu.vysvetľujú svoj návrh predkladatelia.Existujúci zákaz považujú liberáli za neopodstatnený.dopĺňajú.