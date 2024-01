Komárňanská nemocnica spĺňa najvyššie kritéria kvality a bezpečnosti

25.1.2024 (SITA.sk) -Na konci uplynulého roka bol v komárňanskej nemocnici slávnostne odovzdaný do užívania zrekonštruovaný pavilón E, a to za účasti ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej. Vďaka reinvestícii Nitrianskeho samosprávneho kraja sa stal energeticky úspornou budovou, ktorá šetrí náklady, životné prostredie a zlepšuje podmienky pre pacientov aj zamestnancov. Komplexná vonkajšia rekonštrukcia zahŕňala výmenu okien a dverí na celom objekte, zateplenie strechy a zateplenie stien s prevetrávanou fasádou. Zateplenie pavilónu predstavuje nielen tepelný štít, ale aj ochranu nosných konštrukcií, keďže ich chráni pred poveternostnými vplyvmi a tepelnými zmenami, čím sa predlžuje životnosť stavby. "Nemocnica tak získala moderný vzhľad, architektonicky zladený s interným pavilónom a budovou urgentného príjmu.s energetickým certifikátom," uviedol predseda predstavenstva AGEL a AGEL SK Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M.. Vo vynovenej budove sa nachádza oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, časť gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, časť chirurgického oddelenia, chirurgická JIS, aj neurologická ambulancia., čo znamená, že finančné prostriedky, ktoré Nitriansky samosprávny kraj získal z nájmu spoločnosti AGEL vrátil späť do zveľadenia svojho vlastného majetku, ktorým je aj táto budova. Obnovou tejto budovy sa spolupráca rozhodne nekončí. Obe strany majú záujem pokračovať v ďalšom zveľaďovaní komárňanskej nemocnice.Aj vďaka doterajším investíciám a neustálej snahe zvyšovať kvalitu poskytovanej starostlivosti saspolu sstali jedinými všeobecnými nemocnicami na Slovensku, ktoré(SAK), ktorá je členom renomovanej medzinárodnej organizácie International Society for Quality in Health Care. "Akreditácia SAK garantuje, že zdravotnícke zariadenia dodržiavajú postupy podľa presne stanovených kritérií kvality a bezpečnosti. Štandardizácia postupov sa týka takmer každej činnosti, ktorá súvisí s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou či s pobytom pacienta v zariadení," hovorí riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Mgr. Miroslav Jaška, MPH.Spojená akreditačná komisia je nezávislá spoločnosť, ktorá v uplynulých mesiacoch v komárňanskej nemocnici vykonala audit kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti počas celej cesty pacienta - od jeho príchodu do zariadenia, až po vyliečenie, či stanovenie liečby. Posudzovala napríklad čas vybavenia pacienta, úroveň jeho informovania, vyhodnocovanie výsledkov vyšetrení a podobne. Na získanie akreditácie musí zdravotnícke zariadenie dodržiavať štandardizované postupy pri liečbe, ale aj pri nakladaní s odpadom, manažmente budovy, pri bezpečnostných a hygienických opatreniach či pri krízových situáciách.je nekončiaci sa proces, ktorýa zároveň ho. V platnosti je tri roky, počas ktorých prebiehajú pravidelné vnútorné audity a po troch rokoch sa celý proces hodnotenia zopakuje. Už teraz môžem povedať, že komárňanská nemocnica má záujem obhájiť získanie akreditácie. Našou prioritou tak aj naďalej ostáva poskytovať čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť pre našich pacientov a zároveň vytvárať moderné a príjemné prostredie s technickým vybavením pre našich zamestnancov," dodáva predseda predstavenstva AGEL a AGEL SK Ing. Michal Pišoja, MPH, LL. M.Nemocnica AGEL Komárno s viac ako 110-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110-tisíc obyvateľov spádového územia okresu Komárno. Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytuje pacientom na 11 lôžkových oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), v 25 ambulanciách a 8 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.Informačný servis