Rusko podľa analytikov využíva haváriu lietadla Il-76 na zasiatie nespokojnosti na Ukrajine

25.1.2024 (SITA.sk) - Ruské médiá využívajú haváriu lietadla Il-76 na zasiatie vnútornej nespokojnosti na Ukrajine a podkopanie ochoty Západu pokračovať v poskytovaní vojenskej podpory Ukrajine. V najnovšej aktualizácii o vojne na Ukrajine to uviedli analytici z Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Tí poukázali na to, že predseda obranného výboru ruskej Štátnej dumy Andrej Kartapolov vyhlásil, že Ukrajina úmyselne zostrelila Il-76, pretože vedela, že ukrajinskí vojnoví zajatci sú na palube. Vyzval na pozastavenie všetkých výmen väzňov na neurčito.Medzitým ruský exprezident Dmitrij Medvedev obvinil Ukrajinu zo zodpovednosti za katastrofu a pripísal to ukrajinským „vnútorným politickým bojom“.Okrem toho ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyzval na urýchlené zvolanie zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN venované havárii lietadla a obvinil Ukrajinu z terorizmu.ISW poznamenal, že takéto ruské obvinenia sú čiastočne zamerané na zasiatie nespokojnosti na Ukrajine a zvýšenie nedôvery voči ukrajinskej vláde, čo by sa zosúladilo s ďalšími ruskými informačnými snahami podkopať Ukrajinu zvnútra.Okrem toho ruskí predstavitelia nepodložene tvrdia, že Ukrajina zostrelila Il-76 americkými alebo nemeckými raketovými systémami, možno v snahe odradiť západných partnerov od poskytovania kriticky dôležitých systémov protivzdušnej obrany.