 Tlačové správy

Komárno má nový K Park od Kauflandu, jeho otváranie bolo plné športu a hudby


Zaujíma to aj spoločnosť Kaufland, preto už štvrtým rokom prináša do slovenských miest moderné ihriská, ktoré mladým vytvárajú ideálne podmienky na šport a pobyt vonku. Zahrať si pingpong, zahádzať ...



Zdieľať
foto 1 1 676x508 22.9.2025 (SITA.sk) - Zaujíma to aj spoločnosť Kaufland, preto už štvrtým rokom prináša do slovenských miest moderné ihriská, ktoré mladým vytvárajú ideálne podmienky na šport a pobyt vonku. Zahrať si pingpong, zahádzať na kôš či prevetrať kolobežku si vďaka novému K Parku môžu už aj obyvatelia Komárna.


Kto bol v nedeľu 21. septembra 2025 v Komárne a neostal sedieť doma, ten si mohol užiť plno športu, hudby a zábavy. Na Hradnej ulici svoje umenie predviedli tanečnice pod vedením známej tanečnice Lady Mel. Tá sa spolu s moderátorom Osťom chopila mikrofónu a celý podvečer dohliadala na to, aby sa v areáli nového K Parku súťažilo a športovalo fair play. Svoje triky priamo na mieste prezradili švihadloví a skejtbordoví profesionáli, nechýbala ani basketbalová šou a fitness výzva, to všetko s hudobným podmazom DJ Smarta. Záver dňa už tradične patril hudobnej šou, ktorá vďaka Separovým hitom rozhýbala mladšie i staršie ročníky.

Nový K Park bude svojim návštevníkom aj v nasledujúcich dňoch ponúkať športové vyžitie na lezeckej stene, streetbalovom ihrisku, vo workoutovej zóne alebo na špeciálnych plochách pre skejtbordy a kolobežky. Priestor moderného ihriska dopĺňajú lavičky i pingpongový stôl. To všetko pod holým nebom, kde sa športuje úplne najlepšie.

Na Slovensku máme už 26 K Parkov


Otváranie nového športovo-oddychového areálu v Komárne si spolu so Separom užili aj zástupcovia mesta a spoločnosti Kaufland. Práve vďaka tomuto reťazcu mesto získalo skvelé miesto, v ktorom nuda rozhodne nehrozí. "K Parky so sebou už tradične prinášajú nielen zábavu, ale aj bezpečný a atraktívny priestor na pohyb a športovanie, čím podporujú budovanie zdravého životného štýlu," hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. a dodáva: "Tešíme sa, že deti a mládež v Komárne získali novú možnosť, ako tráviť svoj voľný čas a veríme, že ich nadchne natoľko, aby mu dali aspoň na chvíľu prednosť pred online svetom."

Projekt K Park vzniká na základe verejného hlasovania. Komárno sa stalo jedným zo siedmich víťazov, ktorí získali najviac hlasov. Ďalšie nové K Parky pribudnú aj v roku 2026, viac informácií už čoskoro nájdete na www.kauflandpark.sk.

Zdroj: SITA.sk - Komárno má nový K Park od Kauflandu, jeho otváranie bolo plné športu a hudby © SITA Všetky práva vyhradené.

